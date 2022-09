Horóscopo del 28 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 28 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Tu pareja estará esperando una sorpresa de ti, por lo que ya no deberás dejarla esperando, sacando lo mejor de ti. Es por eso que deberás ponerle mucha imaginación para darle algo que de verdad la deje con la boca abierta. Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla. ¿Es hora de retirarse? Los astros creen que no, que debes insistir y resistir. La comida que más te gusta es la que más mal te hace. Es una tragedia común que nos sucede a todos, y a la que debemos hacer frente.

TAURO

Hay un aire de corriente entre los dos, esto se deba a que no hay comunicación y no se han dicho las cosas que no les parece dentro de la relación, por lo que deberás pensar a detalle en esta situación y tomar un tiempo libre para tener una plática con tu ser amado. Tienes que salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas.

GÉMINIS

Hoy es un gran día para tener una cita con tu pareja, pues ella piensa que no has tenido tiempo para relación en los últimos días y se siente abandonada, por lo que tendrás que hacer un hueco en tu agenda para consentir a tu ser amado. Te preguntas como ponerte por encima de tu competencia. No es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Es momento de dejar de pretextos relacionados con el trabajo, y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado.

CÁNCER

Una reunión familiar podría poner a prueba tu paciencia y sobre todo tu relación, puesto que no deberás criticar a los familiares de tu persona favorita si no quieres meterte en problemas, recuerda que ellos son parte del paquete, el cual decidiste aceptar. Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede abatirse con contacto animal. Si tienes mascotas, sé más cercano a ellas.

LEO

Es un buen momento para cerrar esas brechas que existen con tu pareja y mejor construir un puente para seguir avanzando, ya que esas grietas se pueden hacer más grandes a tal grado de provocar una fuerte ruptura entre ambos. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato. La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar. Hablar y expresar lo que sientes, soltar lo que callas y te pesa.

VIRGO

Recuerda que donde come uno, comen dos, ya no debes preocuparte tanto por la economía y comenzar a pensar en que ambos son parte de este nuevo camino. Es hora de fundar ese espacio de los dos, y de seguir adelante con el crecimiento de la relación. Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer.

LIBRA

De acuerdo con Mhoni Vidente, tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa. Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de u cambio de dirección. Es un hecho que hay de ti de lo que la gente ve a simple vista. Es tiempo de dejar salir ese potencial.

ESCORPIO

Recuerda que no hay método específico para hacer funcionar una relación, sino simplemente tienes que dejar fluir las cosas y dejar de pensar en el futuro, pues esto no te deja disfrutar de la conexión que existe entre ambos. La parte esencial de tu negocio es la gente. La que trabaja, la que vende, la que compra… Por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo.Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

SAGITARIO

Existe una tensión en tu relación por una situación que no comprendes y, es que a pesar de que has preguntado no tienes una respuesta concreta. Necesitas darle su espacio a esa persona para que cuando se sienta listo te diga su sentir. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. ¿Qué te lo impide? Este es un momento bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele.

CAPRICORNIO

Es muy importante que pienses antes decir las cosas, ya que tus palabras no pueden borrarse por arte de magia; una disculpa no será suficiente, necesitas reflexionar y cambiar esas malas actitudes que has tenido en los últimos días. Es un día para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar.Nunca notarás los cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo.

ACUARIO

Los mejores aprendizajes del amor se dan a base de prueba y error, ya que de ellos aprenderás a ser una mejor persona y a saber manejar de mejor forma las situaciones que se te pondrán en un futuro, pues día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Aquello que tolera, aquello que no. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Toda ganancia lleva su dosis.La manera de arreglar esos pequeños desajustes que te provocan una serie de molestias es viendo tu cuerpo y tu mente como un todo integral.

PISCIS

De acuerdo con Mhoni Vidente, es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien. Hay que traer el orden de nuevo. Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso eso, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz.