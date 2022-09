proponen salarios dólares y ni saben saldrán recursos

El economista Asdrúbal Oliveros dijo este miércoles que las propuesta de dolarizar el salario, como han hecho Henrique Capriles o algunos gremios, no son creíbles porque no especifican de dónde saldrán los recursos para financiar la decisión.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Oliveros destacó que salarios en dólares que permitan a los empleados del sector público cubrir sus necesidades básicas es una necesidad urgente, pero hay que tener en cuenta la realidad del país.

«Los recursos no se pueden fabricar porque terminas generando inflación y más pobreza. La propuesta de Capriles de 200 dólares o la que hacen los médicos de 1.500 dólares mensuales, no establecen las condiciones que se darán para lograrlo. Los salarios tienen que ver con la salud de la economía y la productividad. Si Venezuela tuviera productividad esto sería posible», expresó. «Tú quieres que los salarios sean de 200 dólares, pero ¿Cómo el Estado va a pagarle eso a todos los empleados públicos y a jubilados y pensionados? ¿Cuánto es eso mensual y anual? ¿Se financiará con ingresos del petróleo o con venta de activos? Los políticos se quedan en el deseo, en proponer pero no saben de dónde salen los recursos».

Y remató «le puedes dar a la gente el equivalente a 200 dólares creados de la nada, pero al mes siguiente se volverán nada. No puedes aumentar por simple deseo sino que debe ir acompañado de reformas políticas».

El Cendas informó esta semana que la canasta alimentaria familiar se ubicó en 459,27 dólares en agosto de este año.