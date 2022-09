Sunep-Miranda exige pago del Bono Recreacional

Yulissa González Secretaria de Contratación y Conflicto de Sunep- Miranda , manifestó que el Instituto de Biblioretas del Estado Miranda IABIM, no cancelo en la oportunidad correspondiente el Bono Recreacional a los pensionados pertenecientes a ese Instituto, el pasado viernes 09/09/2022, se hizo efectivo el pago del Bono Recreacional de los jubilados y pensionados de la Gobernación, gracias a las protestas y otras acciones sindicales, logramos que la Gobernación cancelará el beneficio previsto en la cláusula 76 Bono Recreacional y la Prima de Evaluación y Desempeño establecida en cláusula 41, sin embargo hasta la fecha, hay pensionados y secretarias de escuelas, que no han recibido dichos pagos, exigimos sean cancelados de inmediato, los trabajadores merecen respeto y no pueden ser tratados como empleados de primera o de segunda, todos deben recibir los beneficios previstos en nuestro Contrato Colectiva, en las fechas acordadas.

Igualmente solicitamos el pago inmediato de los aportes de CAPEM, correspondientes al personal uniformado de Bomberos, Policías y Protección Civil, a quiénes desde el mes de Febrero de 2021, sin explicación alguna, les paralizaron tanto el pago de los referidos aportes, no nos explicamos el porque la Gobernación, no ha pagado a la Caja, los aportes de los socios uniformados, si quincenalmente a ellos les descuentan, el 15% de sus sueldos como aporte de socio y la misma cantidad debe aportar el Patrono como aporte patronal, ambos aportes suman un 30% de ahorro mensual, no obstante hasta la fecha, Capem no ha recibido ni el aporte patronal ni el aporte del socio, por lo tanto no aparecen reflejados en las cuentas individuales de cada socio, está situación incumple la cláusula 53 del Contrato Colectivo Finalmente hizo un llamado a los compañeros Policías, Bomberos y Protección Civil para que estén atentos, ya que en los próximos días los convocaremos para exigir el pago de los citados aportes .