Virus del herpes modificado, nueva terapia contra el cáncer

Una de las estrategias de los científicos para combatir enfermedades que no tienen cura, o cuyo tratamiento es laborioso o produce efectos secundarios indeseados, es comprobar si fármacos ya aprobados para tratar otras afecciones resultan eficaces. Los investigadores también modifican virus en sus laboratorios para convertirlos en potenciales fármacos, y un estudio ha demostrado que un virus del herpes modificado genéticamente ha resultado efectivo en varios pacientes que padecían diferentes cánceres avanzados.

Los resultados iniciales de un ensayo de fase I revelaron que RP2, una versión modificada del virus del herpes simple, mostró signos de eficacia en una cuarta parte de los pacientes que participaron en el ensayo que tenían diversos tipos de cáncer, incluidos cáncer de piel, de esófago y de cabeza y cuello, y ya no respondían a otros tratamientos, ni siquiera la inmunoterapia con inhibidores de puntos de control.

Los autores del estudio, un equipo del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres y The Royal Marsden NHS Foundation Trust, han presentado estos primeros hallazgos en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) de 2022, que sugieren que los virus que matan el cáncer podrían proporcionar esperanza a algunos pacientes en los que han fracasado otras formas de inmunoterapia.

Probaron la seguridad y eficacia de RP2 contra el cáncer en 39 pacientes

En el ensayo de fase I en curso los investigadores probaron el virus que mata el cáncer en nueve pacientes como terapia única, y en 30 pacientes lo administraron en combinación con la inmunoterapia nivolumab. Esta primera etapa del ensayo ha sido patrocinada por Replimune, el fabricante RP2, para probar la seguridad del fármaco y comprobar la dosis necesaria, así como su capacidad para disminuir los tumores. Sus resultados se han publicado en Journal of Clinical Oncology.

Este virus modificado genéticamente se inyecta directamente en los tumores, y se ha diseñado para que actúe contra estos de dos formas. Se multiplica en el interior de las células cancerosas para reventarlas desde dentro y además bloquea una proteína denominada CTLA-4, induciendo la respuesta inmune y aumentando la capacidad del sistema inmunitario para eliminar a las células cancerosas. RP2 se ha modificado también para producir moléculas llamadas GM-CSF y GALV-GP-R, que le proporcionan capacidades adicionales para activar el sistema inmunitario y que este actúe contra el cáncer.

RP2 redujo o eliminó los tumores en 10 pacientes

El tratamiento con RP2 consiguió reducir los tumores de tres de los nueve pacientes. El tumor de un paciente con cáncer de glándulas salivales desapareció por completo y 15 meses después de comenzar el tratamiento se mantiene libre de cáncer. Los otros dos pacientes de este grupo tenían cáncer de esófago y melanoma uveal, un tipo raro de cáncer ocular, que se había propagado al hígado. Sus cánceres disminuyeron y seguían respondiendo 18 y 15 meses después de comenzar el tratamiento, respectivamente, lo que significa que su cáncer no había progresado.

En el caso de los 30 pacientes a los que se administró RP2 y la inmunoterapia con nivolumab siete de ellos también se beneficiaron del tratamiento. En este grupo, cuatro de nueve pacientes tenían cáncer de piel tipo melanoma, dos de ocho pacientes con cáncer de ojo melanoma uveal y uno de cada tres pacientes con cáncer de cabeza y cuello vieron que el crecimiento de su cáncer se detuvo o se redujo. De los siete pacientes a los que se trató con la combinación y obtuvieron un beneficio, seis se mantuvieron libres de progresión a los 14 meses.

Los investigadores observaron las biopsias de los pacientes antes y después de las inyecciones de RP2 y encontraron cambios positivos en el ‘microentorno inmunitario’ del tumor. Las inyecciones generaron más células inmunitarias en esta zona, incluidas las células T CD8+, y genes “activados” vinculados a la respuesta inmunitaria “anticancerígena”.

La mayoría de los efectos secundarios de RP2 observados fueron leves –los más comunes fueron fiebre, escalofríos y fatiga– y ninguno fue lo suficientemente grave como para necesitar atención médica. El profesor Kevin Harrington, profesor de terapias biológicas contra el cáncer en el Instituto de Investigación del Cáncer de Londres y oncólogo consultor en The Royal Marsden NHS Foundation Trust, que ha liderado el estudio, ha declarado: “Nuestro estudio muestra que un virus modificado genéticamente que mata el cáncer puede dar un doble golpe contra los tumores, destruyendo directamente las células cancerosas desde adentro y, al mismo tiempo, llamando al sistema inmunológico contra ellas”.

Una opción de tratamiento para algunos cánceres avanzados

“Es raro ver tasas de respuesta tan buenas en ensayos clínicos en etapa inicial, ya que su objetivo principal es probar la seguridad del tratamiento e involucran a pacientes con cánceres muy avanzados para quienes los tratamientos actuales han dejado de funcionar. “Los resultados de nuestro ensayo inicial sugieren que una forma genéticamente modificada del virus del herpes podría convertirse potencialmente en una nueva opción de tratamiento para algunos pacientes con cánceres avanzados, incluidos aquellos que no han respondido a otras formas de inmunoterapia. Estoy ansioso por ver si continuamos viendo beneficios a medida que tratamos a un mayor número de pacientes”, ha añadido Harrington.

El profesor Kristian Helin, director ejecutivo del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, afirmó: “Los virus son uno de los enemigos más antiguos de la humanidad, como todos hemos visto durante la pandemia. Pero nuestra nueva investigación sugiere que podemos explotar algunas de las características que los hacen desafiar a los adversarios para infectar y matar las células cancerosas. Es un estudio pequeño, pero los hallazgos iniciales son prometedores. Tengo muchas esperanzas de que, a medida que se amplíe esta investigación, veamos que los pacientes continúan beneficiándose”.

De hecho, participar en este ensayo ha salvado la vida de un paciente de 39 años llamado Krzysztof Wojkowski, que fue diagnosticado con carcinoma mucoepidermoide, un tipo de cáncer de las glándulas salivales, en mayo de 2017. Este hombre, un constructor residente en Londres, se sometió a numerosas cirugías y se quedó sin más opciones de tratamiento antes de unirse al ensayo en 2020.

Ahora ha declarado: “Me dijeron que no me quedaban opciones y que estaba recibiendo atención al final de mi vida, fue devastador, por lo que fue increíble tener la oportunidad de unirme al ensayo en The Royal Marsden, era mi último salvavidas. Tuve inyecciones cada dos semanas durante cinco semanas que erradicaron por completo mi cáncer. Ya hace dos años que no tengo cáncer, es un verdadero milagro, no hay otra palabra para describirlo. He podido volver a trabajar como constructor y pasar tiempo con mi familia, no hay nada que no pueda hacer”.

