España | First Dates | Un italiano estalla contra el café de España: “No se puede beber”

El pasado miércoles 28 de septiembre First Dates regresó en su horario habitual para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se habían sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a Eduardo, de 48 años, que acudió es busca de «una naranjita de al lado».

Tras su segundo divorcio, Eduardo sintió que no tenía edad para perderse nada y decidió que era su momento de viajar y disfrutar de la vida más allá de Valencia. Su cita fue Emanuele, un italiano de 40 años afincado en España y enamorado de nuestras costumbres. «Los chicos, la comida, la gente es muy abierta. Es muy chulo estar aquí», confesó a las cámaras.

Una relación abierta, una lavadora y 12 días de castidad 😅 Las nuevas parejas de #FirstDates28S han confirmado sus reservas y están a punto de llegar al restaurante. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/lnDSDjvdhR — First Dates (@firstdates_tv) September 28, 2022

Eso sí, a pesar de que adora nuestro país, Emanuele señaló que el café que se hace es de lo más asqueroso que haya bebido jamás, pues le es imposible tomarse uno. Su primer encuentro con Eduardo fue muy positivo, pues el valenciano quedó encantado con el aspecto físico del italiano. Pero, conforme iba avanzando la cita, las diferencias entre ambos fueron haciéndose más notorias.

Asimismo, el italiano le explicó a Eduardo que hace once meses que está soltero y desde su ruptura con su expareja ha perdido 32 kilos. Una información que no ha agradado demasiado al comensal, pues le hizo pensar que no había superado a su exnovio. Todo ello sumado a sus discrepancias en el ámbito sexual, fomentaron la desilusión en el valenciano.

Y es que, mientras para Eduardo el sexo es indispensable en el día a día, como respirar, para Emanuele no. De hecho, le dijo que no comprendía como era posible que llevara 12 días viviendo en Malasaña, Madrid, sin mantener relaciones con nadie. «Yo vivo en mitad de un campo en Valencia y tengo sexo todos los días», ha asegurado el soltero.

Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, ambos tenían clara su respuesta a la pregunta final. Para Eduardo que su cita no fuera muy abierto en el ámbito sexual fue un gran problema, ya que él es más partidario de los encuentros multitudinarios, pero no le importó. Debido a ello, el soltero señaló que le gustaría tener una segunda cita con el italiano, algo que descuadró por completo a su acompañante.

Y es que, las grandes diferencias existentes entre ambos sumado al beso que se dieron anteriormente, dejaron a Emanuele con un mal sabor de boca. Motivos que le llevaron a explicar que él prefiere dejarlo todo como está y quedar solo como amigos.