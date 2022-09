Horóscopo del 29 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 28 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para este jueves 29 de septiembre, las personas nacidas bajo este signo del zodiaco, tendrán la oportunidad de expresar sus sentimientos libremente, será un momento que deben aprovechar para poner las cosas claras y no andar con rodeos, ya sea en el amor, la familia o el trabajo, estas en desarrollo y es normal cambiar para corregir el camino y convertiste en quien realmente eres.

TAURO

Mhoni Vidente dice que al ser un signo del zodiaco de tierra, te cuesta trabajo encontrarle belleza a las cosas que no están dentro del mundo material pero, es momento de hacerlo, estamos en la recta final del año y es ahora cuando los momentos mágicos comienzan a cobrar vida, una vez que logres quitar este bloqueo de tu mente, aprenderás a disfrutar tu vida de una manera más plena y efectiva.

GÉMINIS

El jueves 29 de septiembre será un día lleno de desafíos para las personas que son de este signo del zodiaco pues, tendrán una importante entrevista o un encuentro con una persona que jugará un papel muy importante en su vida, por lo que deben aparecer presentables y con la mejor de las vibras, pues es momento de que comiences a pisar éxito y avanzar en tu camino pues, ya perdiste mucho tiempo.

CÁNCER

Mhoni Vidente dice que este jueves 29 de septiembre tendrás que apoyar y entender a tu pareja, el amor es un refugio y no una guerra ten esto presente pues, lo último que necesita de ti son reproches y cuestionamientos. Aunque puedas ver con claridad cuál es su problema verdadero, ella no puede.

LEO

Los horóscopos de este día señalan que las personas del signo del zodiaco de Leo se deben preparar para tener argumentos sólidos ante una injuria o un problema en tu lugar de trabajo que salga mal, por lo que necesitas ser precavido y tener pensamientos firmes sobre lo que que has hecho, siempre lo das todo y los astros saben que esta vez no es la excepción.

VIRGO

Hoy es un buen momento para preocuparte por tu salud, pon atención a todas las señales de tu cuerpo y no dejes que la vida sea una cuesta arriba por cuestiones de bienestar, los astros señalan que debes tener atención especial con tus pies, pues en ellos hay nervios que se conectan con el resto de tu cuerpo, y que les convierten en verdaderos centros energéticos, los horóscopos dicen que debes cuidarte y tener mayor compasión por ti mismo.

LIBRA

Para este jueves 29 de septiembre, las personas nacidas bajo este signo del zodiaco están dispuestas a correr riesgos, sabes muy bien que el que no arriesga no gana y tu quieres ganar, por lo que ahora estas enfocado en ello y te preparas para una nueva etapa en tu vida que podría ser de las más beneficiosas.

ESCORPIO

Vaya que Mercurio retrógrado te influyó, nuevos inicios, viejos recuerdos y mucha incertidumbre pero calma, que todo esto dejará de importar pronto pues los horóscopos de este jueves 29 de septiembre, hoy van a llegar con una propuesta que te va a seducir porque implica aumentar tus beneficios en un porcentaje que nunca habías soñado, por lo que a levantar el ánimo y continuar con la cabeza arriba que la meta está lejana.

SAGITARIO

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, te da miedo que tus cuentas y recursos flaqueen, y que ello te haga llegar a una situación delicada. Los astros te apremian a dejar atrás esos temores, pues has tomado las decisiones correctas, y debes seguir por el camino iniciado. Además señala que el invierno no será crudo, y la primavera está más cerca de lo que crees, es decir no pierdas el ánimo y continua.

CAPRICORNIO

Según los horóscopos de este jueves 29 de septiembre, deberás mantener esos pensamientos negativos bajo control, no todo depende de ti y es momento de que lo sepas apreciar, si diste tu mejor esfuerzo, lo diste todo, es ahora cuando debes ser paciente contigo mismo, y no aprender sobre la marcha hasta dominar la situación.

ACUARIO

Las personas nacidas bajo este signo del zodiaco deberán abrir los ojos bien para apreciar toda la situación pero, aunque no tengas expectativas en cuanto a obtener ese trabajo y ese negocio, debes ser cordial y hacer todo lo necesario por mantener el contacto que vas a establecer hoy, pues te será de gran utilidad en el futuro. Recuerda que la amabilidad es la mejor llave, la que termina por abrir todas las puertas.

PISCIS

Mhoni Vidente señaló por medio de los horóscopos que hoy deberás poner atención a las señales que envida tu cuerpo, toma un descanso por que lo mereces. Esa pequeña molestia que has sentido apenas y despertar no debe dejarte en cama, o entonces va a crecer hasta ser indomable. Movimiento y acción va a acabar con esos síntomas imaginarios. De modo que arriba y adelante: no dejes que la hipocondría tome en el control de toda tu jornada.