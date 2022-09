México | Buscaban “rebelión en el Ejército” incrementando órdenes de aprehensión por Ayotzinapa: AMLO

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció que se buscaba generar una “rebelión” al interior del Ejército al incrementar hasta 20 las órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa, cuando la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) solo señaló a cinco, tres de los cuales fueron detenidos recientemente.

“Los militares, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco, claro, de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados. ¿Por qué meten a los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a dar marcha atrás para no tocar a nadie”, criticó en su conferencia matutina.

El proceso en el que la Fiscalía General de la República solicitó 83 órdenes de aprehensión y finalmente terminó por cancelar 21 de ellas, incluyendo las que involucraban a los mencionados integrantes del Ejército, propiciaron los desacuerdos que llevaron a la renuncia de Omar Gómez Trejo, quien hasta ayer se desempeñó como fiscal especial para el caso Ayotzinapa.

El primer mandatario recalcó que, “como en todo esto, hay intereses, Buscaron reventar la investigación hablando de más personas”. Insistiendo en que desconoce los motivos por los que se incrementó el número de acusados, pero “sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la Comisión en el informe”.

Respecto al papel de mandos militares en estos intentos de perjudicar el proceso, solo dijo que “en las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito porque eso, en vez de fortalecer a esa institución, la debilita”. Así como negó que exista estos orquesten una campaña contra el subsecretario Alejandro Encinas.