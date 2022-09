Muere a los 59 años Coolio, famoso por Gangsta’s Paradise

Este miércoles 28 de septiembre se anunció el lamentable fallecimiento del rapero estadounidense Artis Leon Ivey Jr. mejor conocido dentro del gremio musical y de la escena del rap como «Coolio» a los 59 años de edad.

Esto de acuerdo con información emitida por su mánager a través de TMZ; el famoso rapero se dio a conocer por éxitos musicales como «Gangsta’s Paradise», «c u when you get there» y «fantastic voyage».

https://twitter.com/800Noticias_/status/1575308882250973186?t=ethwV0YKUQB1xT7iLWyu1Q&s=19

De acuerdo con las declaraciones de Jarez, su mánager, Coolio se encontraba en casa de uno de sus amigos en Los Ángeles y decidió ir al baño pero al paso de un tiempo, su amigo lo fue a buscar para saber si todo estaba bien; sin embargo, éste no obtuvo respuesta y encontró a Ivey tirado en el suelo y pronto llamaron a los paramédicos para atenderlo de emergencia.

Hasta el momento se habla sobre un presunto paro cardiaco que aconteció en dicha escena, por lo que hasta el momento la causa oficial de la muerte aún está confirmada; pero al poco tiempo de darse a conocer este hecho, miles de sus fans alrededor del mundo así como sus colegas se han pronunciado al respecto, enviando mensajes de condolencias para la familia del rapero que saltó a la fama en los años 80 y que se dio a conocer en 1995 con su lanzamiento musical «Gangsta’s Paradise», que apareció en la película «Dangerous Minds».

