Perú | Las Bambas: Desde el 2014 ya pagó S/ 6 mil millones

Recuerdan en PERUMIN 2022 que Las Bambas representa el 1% del PBI nacional

La Minera Las Bambas ha pagado al Estado peruano desde 2014 por concepto de Impuestos y regalías mineras un total de S/. 6,389 millones informó su Gerente General de Operaciones, Edgardo Orderique, en el marco de PERUMIN 2022. La cifra incluye el Impuesto a la Renta 2021.

Las Bambas, que representa el 1% del PBI nacional, el 78% del PBI de la región Apurímac, el 9% del PBI minero peruano y el 15% de las exportaciones de cobre, ha aportado regalías mineras por S/ 1,630 millones desde 2016 y S/ 629 millones por Impuesto a la Renta 2021, año en el que registró por primera vez utilidades, detalló.

Las contribuciones de la empresa no se limitan al pago de impuestos y regalías, señaló Orderique, tras indicar que a la fecha, Las Bambas ha destinado S/ 1,300 millones a la inversión social en su zona de influencia y su impacto en la generación de empleo llega a los 75,000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos a nivel nacional. Además, desde 2016 ha invertido S/ 1,460 millones en la adquisición de bienes y servicios a proveedores de Apurímac y Cusco.

El impacto económico y social de Las Bambas es especialmente visible en la Región Apurímac, indicó Orderique., tras indicar que el PBI regional se triplicó con el primer año de operación de Las Bambas en 2016. El PBI per cápita de la región pasó de S/ 4,192 en 2007 a S/ 15,047 en 2020, saltando del puesto 23 al octavo en el ranking nacional y el presupuesto público per cápita se multiplicó por seis pasando de S/ 946 a S/ 5,389 en el mismo período.

La mayor disponibilidad de recursos públicos para programas sociales tuvo como resultados, entre otros, una notable reducción la desnutrición infantil, que cayó de 52% a 26%.

Otros impactos atribuibles a la presencia de Minera Las Bambas en Apurímac son caídas de 30% y 45% de la pobreza extrema y el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de la región, que se duplicó pasando de 0,175 (2007) a 0,382 (2019), anotó Orderique.

“Las Bambas busca seguir invirtiendo en el Perú, al que considera un gran destino para las inversiones mineras y una plataforma desde la cual crecer en América del Sur”, añadió el ejecutivo.