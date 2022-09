Venezolano genera conmoción al decir cómo se coló en el concierto de Daddy Yankee en Chile

Miles de reacciones generó un venezolano que grabó y publicó el momento exacto donde ingresa al Estadio Nacional, sin entrada, para ver el concierto de Daddy Yankee en Chile.

A través de un video en la red social TikTok, el comerciante que llegó al recinto para vender sus productos, mostró lo fácil que se le hizo correr y entrar al primer show de despedida del artista puertorriqueño.

“Así fue que pasé de gratis al concierto del mejor de todos los tiempos”, escribió

Como era de esperar, el breve clip generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“Que rabia, y lo cuenta con orgullo”, “Te felicito por tu entrada gratis. Uno de los que pagó no pudo entrar”, “Pero no es su culpa, el que puede puede no más” y “No se espera nada de ellos y aún así, desilusionan”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aquí el Video:

