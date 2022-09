Vice News arrasa en premios Emmy al periodismo televisivo

El medio digital Vice News arrasó este miércoles en los premios Emmy al periodismo televisivo en Estados Unidos, en los que la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de Televisión de ese país reconoció los mejores programas informativos publicados en 2021.

Vice News obtuvo una decena de galardones, en buena parte gracias a los documentales «The Shockwave», sobre la explosión en Líbano; «Battle for Jerusalem», sobre los combates entre Israel y los palestinos, y «Return of the Taliban», sobre la toma de poder de los talibanes en Afganistán.

Le siguió el canal ABC, con ocho premios y especial mención a su pieza «Escape from a house of horror», del programa «20/20», sobre una pareja que mantuvo cautivos y torturó a sus 13 hijos; mientras que la CNN y The New York Times lograron cinco premios cada uno.

No obstante, el canal CBS se alzó con los dos reconocimientos más importantes: el de mejor programa grabado, que fue para «60 Minutes», y mejor programa de noticias en directo, para «CBS Mornings», en ambos casos por sus reportajes y entrevistas en profundidad sobre temas candentes.

Si bien hubo una gran variedad temática, las nominaciones en estos Emmy informativos estuvieron copadas por las coberturas de un acontecimiento de gran impacto a nivel nacional sucedido el año pasado: el asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump el 6 de enero.

Por su seguimiento de la insurrección mientras se certificaba la victoria electoral de Joe Biden, el canal NBC se llevó otro de los premios más destacados, el de mejor cobertura de última hora en directo, mientras que el Noticiero de Telemundo obtuvo el galardón equivalente para un medio en español.

El asalto al Capitolio también se coló en los Emmy Internacionales -para los segmentos realizados por medios de fuera de EE.UU.- y mereció el premio al mejor informativo al canal británico ITV News, cuyo equipo fue el único del mundo que cubrió la noticia desde el interior de la multitud trumpista.

Entre los temas a los que se dedicaron espacios informativos sobresalió la crisis climática, que valió un empate en el mejor reportaje ambiental para ABC por una pieza sobre la hambruna en Madagascar, y para ProPublica, TIME y Univision por otra sobre su impacto de la sequía en un pueblo de California.

Asimismo, obtuvo doble premio a mejor cobertura de noticias y de investigación en formato corto un reportaje de The New York Times sobre un bombardeo con drones estadounidenses que mató por error a diez civiles en Afganistán, y tras cuya publicación el Ejército admitió que fue un error.

El periodismo en español en EE.UU. estuvo muy presente en la gala, no solo por varios presentadores y premiados, sino por categorías específicas a las que este año se sumaron la de mejor periodista, que ganó Vanessa Hauc (Telemundo) y mejor programa informativo, que logró el Noticiero de Univision.

También se destacaron las categorías de mejor reportaje de investigación en español, que se llevó «La oscura luz del mundo» de Univision, sobre el líder de la secta La Luz del Mundo condenado por abuso sexual, Naasón Joaquín, o la mejor historia larga en este idioma, «Después de la tormenta», de Vice News.

Por otra parte, se homenajeó por su trayectoria a la veterana periodista Judy Woodruff, presentadora del programa NewsHour de la televisión pública, PBS, que recordó la necesidad de una prensa independiente para hacer rendir cuentas a los poderosos y animó a seguir buscando datos en un «mar de opiniones».