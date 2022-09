Yummy funciona con normalidad tras anunció de Sudeban

La Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) emitió este martes un oficio que se viralizó en redes sociales debido a que prohibían a las entidades bancarias en el país la apertura de cuentas o transacciones de la aplicación de Yummy.

“Esta medida contra Yummy la presentamos en una circular reflejando diversas irregularidades operativas que inciden significativamente en el cumplimiento normativo y autorizado por Sudeban”, informó el ente en un comunicado.

Ahora es noticia: Investigan a su pareja: Asesinaron a funcionaria de la PNB en Guarenas

A criterio de la Sudeban, la empresa Yummy incumple con la resolución Fintech, por ese motivo el organismo también envió el oficio a las instituciones financieras.

De igual forma, el oficio fue enviado a proveedores de puntos de venta autorizados y a compañías emisoras de tarjetas de débito, crédito, entre otras.

Además, este 28 de septiembre el organismo anunció que hasta que Yummy no cumpla con la normativa legal de la Sudeban, no podrá hacer pagos o depósitos usando bolívares o divisas.

Por otra parte, este jueves 29 de septiembre la empresa de delivery notificó a sus usuarios a través de su aplicación que ahora los pagos móviles por sus servicios lo recibirán directamente los taxistas y motorizados.

Antes de emitirse la disposición de la Sudeban, los usuarios de Yummy cancelaban a través de la APP por pago móvil.

Además, la empresa afirma que «la plataforma de comida a domicilio Yummy se encuentran trabajando de manera normal. Los sistemas de Pago Móvil se encuentran completamente operativos para que los clientes cancelen sus pedidos».

«Agregamos que es falso que Yummy no puede tener cuentas bancarias ni que no puede transanccionar, lo que no permite a Yummy es tener cuentas concentradoras».