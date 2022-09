Horóscopo del 30 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 30 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Tu salud es de las partes más vitales para seguir con tu vida por lo que debes invertir un poco más en ella, de esta forma puedes avanzar en tus activiades diarias. La confianza es de quién te la da, no juegues con los que las personas te confían, en la mayoría de los casos es mejor guardar aquellas confidencias que se dan en la relación con tu pareja.

TAURO

Dentro de una organización eres igual de valioso o valiosa al resto de las personas, este día aprovecha paa demostrar de lo que eres capaz; no dejes que los demás pasen sobre de ti cual tapate. Basta de guardarte todos esos sentmientos y pesares en el corazón, puedes acudir a terapia para hablarlo con alguien más, o bien, un diario es una gran opción para expresarte.

GÉMINIS

El tiempo puede llegar a poner todo en su lugar, por lo que es mejor no intervenir y dejar que todo se acomode de acuerdo a los planes que tienen los astros, aquí es importante prestar atención a las cosas con tu pareja. Una advertencia por parte de Mhoni Vidente es que fijes tus ojos por donde caminas, cuídate de los lugares peligrosos y, de ser necesario es mejor quedarse en casa.

CÁNCER

Adaptarse a los cambios es parte importante para superarte dentro de la parte laboral, enfrentarse a los obstáculos te ayudará a ser la persona éxitosa que tanto has anhelado por todo este tiempo. El amor propio te puede abrir camino en muchos aspectos de tu vida, pues para lograr todo lo que te plantees, debes dar el paso de aceptarte y abrazarte a ti mismo.

LEO

Con la pareja siempre hay días bueno y días malos, pero esto no debe porque arruinar los planes que tienen de salir adelante, si ambos están en el mismo canal harán lo que sea para alcanzar el cielo en la tierra. Una prueba muy fuerte llegará para sacarte de tu zona de confort, esto te ayudará a darte cuenta que eres capaz de resolver cualquier problema que se te ponga enfrente.

VIRGO

Mhoni Vidente te deice que mientras en la relación con tu pareja haya honestidad, todo fluirá de manera correcta es mejor que tanto tú como tu mitad sean transparentes para que no existan malentendidos en su relación; que todo sea claro como el agua. El orgullo no sirve para nada, mucho menos para arreglar cosas con tus círculos más cercanos; no te dejes llevar por esta emoción.

LIBRA

En el amor no hay condiciones, cuando se quiere a alguien más se entrega todo lo que se tiene pues más vale darlo todo a no dar nada; el amor completo nada tibio o a medias. Una nueva propuesta te llegará, pero no debes arriesgarte y aventarte, lo mejor es que toda esta idea este bien cimentada porque de lo contrario te estarás lanzando a algo que no tiene pies ni cabeza.

ESCORPIO

Debes ecnontrar un balance en tu vida que te ayude a seguir adelante con los aspectos más importantes de tu vida, no dejes de lado hacer uno que otro ritual que en el que le devuelvas a la madre tierra todo lo que te brinda para seguir adelante en tu día a día. Los jefes no deben ser vistos como villanos, y en caso de que esto sea así en tu tabajo recuerda hablarlo con RH pues no pueden seguir tratándote así.

SAGITARIO

Muchas veces es preferible que en la pareja haya humiladad, sobre todo para reconocer errores que muchas veces son los que provocan peleas entre ambos, el ser humilde puede servir para romper esa barrera que se ha creado solo por el orgullo. Es tiempo de regresar al autocuidado el que se inicia como amor propio y después forma parte de los bueno hábitos.

CAPRICORNIO

De ahora en adelante ahorrar es una de las palabras que deben formar parte de tu vocabulario diario, esto te puede ayudar a fijarte una meta muy corta para darte algunos gustos o bien, para invertir en un patrimonio. Desvelarte es una actividad que debes dejar de lado para que puedas llenarte de energía y sentirte más activo para poder hacer todas tus actividades.

ACUARIO

Con tu pareja las cosas se están poniendo más serias que nunca, ya que la palabra familia es algo que ha formado parte del léxico de su relación estos días, solo recuerden que este es un compromiso muy grande al que deben entregarse de manera completa. Para que tu vida se quilibre, debes tratar de tomarte un espacio de tu día para tener un momento de meditación para renovar energías positivas.

PISCIS

Si te cuesta trabajo recordar algunas fechas importantes con tu pareja, recuerda que hay herramientas digitales que te pueden ayudar a no dejar de lado esos momentos que son muy importantes para tu pareja. El dar es uno de tus fuertes, por lo que obsequiar cosas a tus amigos es algo que te hace sentir pleno o plena, no dejes de lado estos bonitos detalles.