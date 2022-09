Si te encantan las patatas y quieres preparar una aperitivo con ellas apúntate esta receta de papas aliñás o patatas aliñadas. Se trata de una tapa típica andaluza sencilla y muy rica que suele consumirse en verano y es muy fácil de preparar.

El alma del aliño lo ponen la cebolleta tierna y el perejil junto con un toque de vinagre y en la receta verás cómo cocer las patatas en su punto y más abajo en la sección de Variaciones descubrirás cómo convertir este plato en una ensalada de verano o qué otros ingredientes te sugiero para añadir al aliño.

Si te gusta esta receta, pásate por nuestra sección de recetas con patatas donde encontrarás todas nuestros platos y elaboraciones con patatas, hay para todos los gustos y entre ellas destacan algunos clásicos como las patatas fritas perfectas: tiernas por dentro y crujientes por fuera, con todos los trucos para conseguirlo, las patatas a lo pobre con cebolla y pimientos o las patatas panaderas al horno más fáciles y con el mejor resultado.

Ingredientes para preparar la receta de papas aliñás o patatas aliñadas, sencillas y muy ricas (4 personas):

8 patatas medianas (alrededor de 1kg). Lo ideal es que sean de tamaño similar y si alguna es muy grande puedes partirla por la mitad.

1/2 cebolleta tierna.

Unas hojas de perejil fresco.

Sal gruesa.

Vinagre de vino blanco o de manzana.

Aceite de oliva virgen extra.

Preparación, cómo hacer papas aliñás o patatas aliñadas, sencillas y muy ricas:

Lava bien las patatas con agua fría. Para cocerlas echa en una olla abundante agua y ponla en el fuego a temperatura alta. Cuando esté hirviendo echa media cucharadita de postre de sal y las patatas y, cuando vuelva a hervir, baja el fuego para que esté suave pero que siga borboteando y cuece las patatas alrededor de 25 minutos. Según el tamaño que tengan pueden tardar más o menos así que lo más fácil es pinchar alguna con un tenedor, si puedes hacerlo sin dificultad ya están cocidas pero si no es así deja que se sigan cocinando unos minutos más. Mientras lava las hojas de perejil, sécalas con papel de cocina y pícalas finitas. Retírale a la cebolleta tierna las raíces y la parte verde y pícala igualmente finita. Cuando las patatas estén cocidas sácalas del agua y ponlas en un plato para que se enfríen un poco. La idea es esperar a que estén templadas (pero no totalmente frías) para pelarlas. Como lo más sencillo es hacerlo con las manos, pélalas en cuanto ya no te quemes al cogerlas. Corta las patatas en rodajas (o en gajos o trozos si lo prefieres) y ponlas en un bol o plato hondo. Añade a las patatas el perejil picado, la cebolleta tierna y cantidades al gusto de sal, vinagre y aceite de oliva. Mézclalo todo junto y ya tienes listas las papas aliñás. Lo ideal es que lo hagas cuando las patatas estén aún templadas para que cojan mejor los sabores del aliño pero puedes consumirlas al momento o esperarte a que estén completamente frías a temperatura ambiente. Pruébalas por si tienes que rectificarlas de sal.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Puedes comerlas recién hechas cuando aún están templadas o esperar a que se enfríen por completo pero siempre a temperatura ambiente, lo ideal es no enfriarlas en la nevera. Precisamente por esto si te gusta comerlas totalmente frías deberás prepararlas por la mañana a primera hora para que se hayan enfriado al medio día. Eso si, si te sobran guárdalas en un recipiente cerrado en la nevera durante 2-3 días (aunque la textura de las patatas cambia un poco ya que no les sienta muy bien el frío) y ten en cuenta sacarlas con al menos 30 minutos de antelación para que vuelvan a estar a temperatura ambiente y no excesivamente frías.

Se trata de una tapa andaluza fantástica como aperitivo, muy típica durante los meses de más calor pero que también puedes consumir en otras épocas del año y por supuesto es una opción genial de guarnición de por ejemplo un pescado a la plancha. Las patatas son las auténticas protagonistas de este plato y el sencillo aliño hace que estén de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de papas aliñás o patatas aliñadas, sencillas y muy ricas:

Estas papitas aliñadas en ocasiones se utilizan de base para preparar una especie de ensalada fría de verano añadiendo huevo cocido, atún en conserva e incluso aceitunas sin hueso y queda riquísima.

Siempre puedes adaptar el aliño a tu gusto y añadir por ejemplo un toque de especias como pimentón o comino, hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo o el romero y otros ingredientes como alcaparras o pepinillos en vinagre picados.

Consejos:

No te pases cociendo las patatas para que después no se deshagan demasiado y el plato acabe siendo una especie de puré con grumos. Haz siempre la prueba de pinchar algunas con el tenedor y en cuanto entre con facilidad ya las tienes listas.

Y en cuanto al tipo de patata te recomiendo utilizar patatas nuevas o de alguna variedad ideal para cocer como Spunta, Kennebec o Mona Lisa entre otras.