UDO Nueva Esparta pide pronta solución a problemas estructurales

Los estudiantes de la UDO Nueva Esparta alzaron su voz para exponer las fallas internas que padece la principal alma mater insular.

La coordinadora de Todos por la Educación, Adriana Adrián, resaltó que la inoperatividad del transporte y del comedor no permite el buen desarrollo de esta casa de estudios.

«Tenemos unidades de transporte abandonadas, que sencillamente no están operativas. Becas que no resuelven los problemas de los estudiantes, no alcanza ni para el pasaje.

El laboratorio de Ciencias del Mar no tiene nada. La UDO Nueva Esparta tiene problemas que requieren atención inmediata».