Vaticano sanciona a obispo ganador del Premio Nobel de la Paz acusado de abuso infantil

El Vaticano dijo el jueves que sancionó a un obispo ganador del Premio Nobel de la Paz acusado de abusar sexualmente de niños menores de edad en Timor Oriental durante un período de 20 años.

El obispo Carlos Belo, quien compartió el Premio Nobel de la Paz en 1996, fue investigado por primera vez por el Vaticano en 2019, dijo el portavoz Matteo Bruni en medio de acusaciones de que había agredido a jóvenes y comprado su silencio.

“A la luz de las acusaciones que recibió… (el Vaticano) le impuso ciertas restricciones disciplinarias” en septiembre de 2020, dijo.

“Estas incluían limitaciones a sus movimientos y al ejercicio de su ministerio, la prohibición del contacto voluntario con menores, de entrevistas y contactos con” Timor Oriental, agregó Bruni.

Esas medidas fueron «modificadas y reforzadas» en 2021 y Belo las aceptó formalmente, dijo.

La declaración se produjo un día después de la publicación de una investigación del semanario holandés De Groene Amsterdammer, en la que se acusaba a Belo de agredir a adolescentes desde la década de 1980 hasta el 2000.

«El obispo me violó y abusó sexualmente de mí esa noche», dijo una presunta víctima, que ahora tiene 45 años. «También me dejó dinero. Eso era para que me callara la boca», dijo.

Una figura muy respetada entre los timorenses orientales, Belo ganó el Premio Nobel por su papel en la defensa de los derechos humanos en el país durante la ocupación indonesia.