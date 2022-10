México | Desea Creel buena salud a López Obrador; con este tema no se debe lucrar políticamente, dice

Tras reprobar el ciberataque contra la Secretaría de la Defensa Nacional, porque significó el robo de información clasificada, reservada, que vulnera la seguridad interior de nuestro país, el líder de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda, le deseo buena salud al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que casi todas las naciones del mundo están siendo vulnerables a este tipo de ataques cibernéticos, pues ya le ha ocurrido a Estados Unidos, y varios países de Europa y América Latina.

En entrevista, el panista se pronunció porque se castigue a los responsables de ese robo de información que tenía reservada el Estado mexicano.

Sobre el estado de salud del presidente López Obrador que salió a la luz tras el hackeo de la información reservada de la Sedena, Santiago Creel dijo que desea al mandatario buena salud y que se mejores pronto y que esto no afecte sus funciones como el Jefe del Estado mexicano.

El panista pidió no medrar políticamente con un tema tan delicado como ese, dijo que al menos él no buscará aprovecharse políticamente de ese tema, a pesar de ser un opositor al actual régimen.

“Yo lo que le deseo al presidente López Obrador es buena salud, que se cuide mucho y que, como yo soy creyente, que Dios le dé mucha salud a nuestro presidente. Soy opositor, pero para mí la salud de un ser humano y máxime del jefe del Estado Mexicano. No nos aprovechemos y, menos políticamente, de esa información vertida, porque es una información reservada que pertenece a lo que denominamos los datos personales y no debemos medrar políticamente con ellos. Un presidente es un ser humano, antes de ser presidente es un ser humano y le digo una cosa: yo con esto, políticamente no voy a medrar”.