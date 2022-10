Colombia ¡Paciencia! EPM informa que hay retrasos en el restablecimiento del agua y nuevos sectores afectados

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín informa a través de las redes sociales que se presentan retrasos en el restablecimiento del sevicio de acueducto; además que ha sido necesario hacer corte en nuevos sectores de Medellín, Sabaneta y Envigado.

Desde primeras horas del domingo 2 de octubre y hasta la madrugada del lunes 3 de octubre se registra el corte de acueducto en un amplio sector de Medellín y los municipios del sur del Area Metropolitana, que tienen a más de un millón de personas afectadas, debido a trabajos que se adelantan en el Embalse de La Fe.

EPM informa que debido a consumos muy altos en los sectores vecinos a los circuitos impactados durante todo este domingo, EPM se ve obligada a interrumpir el servicio de acueducto en tres circuitos que no estaban previstos inicialmente en la interrupción del día de hoy. Se trata de:

Circuito Sabaneta – Interrupción de acueducto a partir de las 6 p.m. de hoy domingo 2 de octubre (aún no se tiene hora prevista para el restablecimiento). Barrios: Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquereña, La Florida, Lagos de La Doctora, Las Casitas, Los Alcázares, Los Arias, Manuel Restrepo, Maria Auxiliadora, Nuestra Señora de Los Dolores, Paso Ancho, Playas de Maria, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de La Doctora, Vegas de San José, Villas del Carmen y Virgen del Carmen.

Circuito Los Parras – Interrupción de acueducto a partir de las 7 p.m. del domingo 2 de octubre (aún no se tiene hora prevista para el restablecimiento) Barrios: El Diamante No. 2, Zúñiga, El Castillo, Los Balsos No. 2, Alejandría, Las Lomas No. 1, El Poblado, La Florida, Lalinde, Las Lomas No. 2, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, La Asomadera No. 2, Castropol, San Lucas, San Diego, La Asomadera No. 1, Barrio Colombia y Villa Carlota.

Circuito Ayurá – Interrupción de acueducto a partir de las 8 p.m. del domingo 2 de octubre (aún no se tiene hora prevista para el restablecimiento) Barrios: La Pradera (Envigado), Uribe Ángel, El Esmeraldal, La Sebastiana, La Inmaculada, Loma de Las Brujas, El Chingui, Loma del Atravesado, Zúñiga, San Lucas, Las Orquídeas y Alto de Misael.

La entrega de agua con carrotanques cubrirá estas nuevas zonas impactadas por la interrupción.

Jorge Andrés Lora, profesional Unidad Operación Integrada Agua y Saneamiento EPM, explica a qué se deben retrasos en los trabajos que se adelantan en el embalse La Fe y la necesidad de interrumpir el servicio de Acueducto en nuevos sectores de Sabaneta, Medellín y Envigado.

La empresa ofrece excusas a los clientes y usuarios que se ven afectados por los retrasos en el restablecimiento del servicio de acueducto y las nuevas interrupciones.

Hasta no tener el reporte de la finalización de obras en el embalse de La Fe, no es posible asegurar la hora de restablecimiento, aclara además EPM.

Nuestra línea de atención (604) 44 44 115 estará a disposición de la comunidad para proporcionar información sobre todo lo relacionado con esta interrupción del servicio de acueducto. — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) October 2, 2022

Por: 30 Minutos

Autor: SoloDuque

Fecha de publicación: 2022-10-02 20:25:35

