Jair Bolsano derrota las encuestas y pone a Lula contra las cuerdas en segunda vuelta

“A tres días de las #elecciones en #Brasil, el expresidente izquierdista Luiz Inácio #Lula da Silva mantiene una ventaja de 14 puntos sobre el mandatario #JairBolsonaro y podría ganar en primera vuelta, según una encuesta divulgada el jueves” De esta forma reportaba el canal alemán DW , faltando pocos días para el proceso electoral.

Los medios de comunicación a nivel nacional e internacional repetían los mismos resultados, con un Lula peleando contra si mismo para sobrepasar la barrera y evitar la segunda vuelta.

El periódico El País de España también se sumaba al optimismo generado por las encuestas: “Lula llega a la primera vuelta con la tranquilidad que da haber liderado desde el primer día la carrera, según las encuestas. La más reciente coloca al ultraderechista con un 31% frente al 48% del izquierdista”

Los resultados iníciales empujaron a Bolsonaro a mantener un sorpresivo primer lugar, hasta que se acercaron ambos al 60% de los sufragios.

La razón para este aventón inicial descansa en que el actual presidente ganó en los estados de São Paulo y Río, pero perdió por lejos en Bahía y en otras zonas remotas.

La derrota en las encuestas puede ser interpretada como un acto de mala fé o por el contrario un error de muestra con buena intención.

En este segundo caso Brian Winter, quien es editor jefe de @AmerQuarterly hace tres semanas advertía que el representante de una de las importantes encuestadoras le confiaba que, podía haber un resultado “con varios puntos de error”.

Winter revelaba que, de acuerdo al confesado ejecutivo, en Brasil no se ha hecho un censo desde el año 2010, por lo que ni las bases populares de Lula pero tampoco la de los evangelistas cristianos(la masa fuerte del presidente) han sido ingresados de forma adecuada a las empresas encuestadoras, a los fines de la ponderación numérica.

A continuación lo escrito por Winter en su momento:

Al final los resultados electorales ponen a Lula Da Silva dentro de su margen, pero en el caso de Bolsonaro este logra hasta 9% por encima de los pronósticos anticipados.

En otro orden de ideas, independientemente de quien gane la presidencia en segunda vuelta, lo cierto es que el desempeño de Jair Bolsanaro y su movimiento logra imponer su fuerza en el parlamento, gobernaciones y otros puestos por un voto mas favorable de lo calculado.

Brian Winter dice lo apropiado cuando señala:

“Lula ganará la votación de hoy por cerca de 4 puntos porcentuales, pero la gran historia es que tendremos una segunda vuelta y será COMPETITIVA. Lula sigue siendo un ligero favorito para ganar, pero el estrecho margen ejercerá presión sobre la democracia de Brasil y gobernar sea difícil para quien gane… escenario de pesadilla para muchos”

