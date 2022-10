Perú | Multas Electorales: ¿Cuánto deberé pagar si no asistí a votar?

Los ciudadanos que no asistieron a las urnas deberán cumplir con una sanción económica

Las multas electorales para las personas que no asistieron a votar ya podrán aplicarse por el JNE tras la finalización de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Las penalizaciones económicas son utilizadas para sancionar a quienes no cumplan con la obligatoriedad de alguna función relacionada a un proceso electoral, ya sea presidencial o municipal.

Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones considera multar a un ciudadano por no obedecer en la participación de la jornada electoral como votante o miembro de mesa principal o secundario.

En ese sentido, existe una clasificación distrital que estipula los costos de la multa electoral, diferenciándose entre las zonas consideradas como pobre, no pobre y pobre extremo.

#ERM2022 | #AlertaElectoral

¿No acudiste a votar o no cumpliste con tu deber como miembro de mesa? Conoce las causas para solicitar virtualmente una dispensa o justificación en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones 👉 https://t.co/DP0a0AdZXy (1/2) pic.twitter.com/GperPCXz5W — JNE Perú (@JNE_Peru) October 2, 2022

También puedes leer: FLASH a boca de urna de IPSOS: López Aliaga 26.8 %, Urresti 25.8 % en Lima

Costos de las multas electorales

Distritos clasificados como No Pobre – Multa de 92 soles

– Multa de 92 soles Distritos clasificados como Pobre – Multa de 46 soles

– Multa de 46 soles Distritos clasificados como Pobre Extremo – Multa de 23 soles

– Multa de 23 soles Incumplimiento Miembro de Mesa / Negación Mesa Electoral – Multa de 230 soles

Razones consideradas como incumplimiento para recibir multa

No asistir al local de votación asignado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para emitir voto

asignado por la (ONPE) No asistir al local de votación asignado para cumplir con las funciones de ser miembro de mesa , ya sea como titular o suplente

asignado , ya sea como titular o suplente Abstenerse de suplir a algún miembro de mesa ausente

¿Dónde puedo consultar el estado de una multa electoral?

Todas las personas podrán revisar, verificar o consultar en qué estado se encuentran sus multas electorales en la actualidad.

Para ello, se deberá ingresar al siguiente enlace: Multas Electorales – JNE, y colocar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una vez permitido el acceso, aparecerá la información relacionada a la persona en consulta con respecto a las sanciones económicas.

The post Multas Electorales: ¿Cuánto deberé pagar si no asistí a votar? appeared first on La Razón.





Por: La Razon

Autor: Redactor web10

Fecha de publicación: 2022-10-02 19:55:28

Fuente