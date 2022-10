Año escolar inicia con 80% de las escuelas en pésimas condiciones para recibir a los estudiantes 

De las 2.055 instituciones educativas entre públicas, privadas y subvencionadas, el 80% de ellas no tiene las condiciones adecuadas.

Frank Andrade, secretario de reclamos del Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que la falta de condiciones lo que hará es incrementar el ausentismo en este nuevo año escolar, el cual según el Colegio de Licenciados en Educación han proyectado que el mismo sea entre un 30 y 40%.

Fotografía del 1 de junio de 2016 muestra un estudiante sentado sobre el escritorio de un maestro dentro del que fue alguna vez un salón de clases, en el que hay puertas sobre el suelo, así como orina, en una escuela secundaria pública en Caracas, Venezuela. El caos social y económico que golpea Venezuela está desgarrando su alguna vez envidiable sistema escolar, robando a estudiantes pobres la que sería en caso contrario su mejor oportunidad de escapar de una vida cada vez más insoportable. (AP Foto/Ariana Cubillos)

«El 80% de las escuelas no están aptas para el inicio del año escolar el día de hoy, hemos visitado los planteles educativos y hemos visto que los mismos están llenos de monte, no cuentan con servicio de electricidad ni agua potable, no hay insumos de limpieza, lo que contribuirá a incrementar el ausentismo en este nuevo año escolar», ratificó.