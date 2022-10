Colombia Miguel Polo Polo dijo lo que piensa de Francia Márquez

Miguel Polo Polo continúa dando de qué hablar y a pesar de ser el representante a la Cámara, para las comunidades negras, lo cierto es que no ha defendido a esta población como debería ser.

Además, también ha demostrado que en definitiva no tiene ni pretende tener una buena relación con el actual presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Razón por la cual, quizá se explicaría porqué en vez de defender a la lideresa, intenta justificar las palabras racistas de las que fue víctima ella hace unos días, por parte de una manifestante.

Sobre esto, el joven aprovechó una entrevista para mencionar que a pesar de su color de piel y de las condiciones económicas de las que viene, nunca se ha sentido ni hecho la víctima, explicando que antes de ser congresista, fue vendedor de diferentes tiendas y hasta trabajó de mesero.

“A mi me crearon con autoestima sin victimismo… Yo hice lo que hace cualquier joven de las clases populares, porque yo si vengo de los nadie y las nadies y yo no victimice… Yo no dije, es que soy negro, como lo hace Francia Márquez”… Expresó Miguel Polo Polo en entrevista para la Revista Semana.

Además agregó que por la personalidad que mantiene Francia Márquez y su poca autoestima es que no la ven en el gobierno.

No más victimismo! Los negros podemos 💪🏾👍🏾 pic.twitter.com/75OLgxBXc1 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 1, 2022

También le puede interesar: