España | «El Brujas metió cuatro goles al Oporto…»

Diego Pablo Simeone y Koke comparecieron en la sala de prensa del Jan Breydelstadion de Brujas este lunes para analizar el próximo duelo del Atlético de Madrid en la Champions League. El cuadro rojiblanco se medirá al Club Brujas este martes desde las 21:00 en la tercera jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones.

Nahuel Molina

«Lo de Molina fue un calambre y hoy en el entrenamiento veremos como se encuentra y decidiremos lo que tenemos mejor para afrontar el partido de mañana».

Brujas

«Fue un partido complejo el que jugamos aquí hace unos años, tienen un gran entrenador, con un estilo muy bueno y mucho juego ofensivo. Tienen mucha gente en campo rival y les está generando haber ganado tres ligas seguidas más competir en Liga de Campeones. Hacer cuatro goles en el campo del Oporto habla por sí solo de lo que tiene el Brujas».

Cambio de sistema

«Vamos camino de once años aquí y no recuerdo un partido en el que no hayamos cambiado el sistema de un partido a otro. No estamos haciendo nada raro, buscamos las mejores soluciones para el equipo y ahora buscaremos lo que creemos que es mejor para el partido de mañana».

Cunha

«Matheus Cunha es un jugador que viene haciendo méritos en los entrenamientos, le dimos la oportunidad de jugar en una posición nueva para él aunque en su equipo anterior ya lo había hecho. Vi varios partidos de como lo había hecho y decidimos buscar una situación diferente. Lo reflejamos en su día con Adrián y Diego Costa, pero son diferentes posibilidades que nos da el equipo. Me gustó, lo vimos contenido en su primer partido porque tiene mucho más, con más tiempo y partidos lo hará mejor».

Por su parte, Koke, capitán del Atlético de Madrid, también analizó el duelo ante el Brujas en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El centrocampista se convirtió en el jugador con más presencias con la elástica rojiblanca en toda la historia este último fin de semana.

«Cada partido es diferente, tenemos la ilusión de hacer un buen partido e intentar ganarlo. Es por lo que nos pagan y venimos con mucha ilusión, las ideas claras, lo del otro día nos dio mucha confianza y hay que sentirse identificado con lo que hacemos. Ojalá podamos hacer un gran partido mañana».