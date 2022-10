México | SEP interpondrá recurso de queja luego de que el Poder Judicial frenó la entrada en vigor del nuevo modelo educativo en la CDMX

La Secretaría de Educación Publica anunció que interpondrá un recurso de queja luego de que el Poder Judicial de la Federación frenó la entrada en vigor del nuevo modelo educativo y el programa piloto.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión para la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y señala que analizará la constitucionalidad del Modelo Educativo.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no ha sido emplazada en el juicio; sin embargo, de la consulta de la síntesis procesal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la página del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que, por acuerdos de 29 de septiembre de 2022, publicados el 30 de septiembre de 2022, se admitió la demanda y se concedió la suspensión provisional.

Indicó que en breve interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y en contra de la concesión de la suspensión provisional.

Las audiencias incidental y principal están fijadas para fechas próximas de este mes de octubre.

En tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, representante de la organización Educación con Rumbo, que interpuso el recurso en contra del programa de la SEP, sustentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.

Refirió que el programa Piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas.