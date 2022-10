Sabías que puedes mandar tu nombre a Marte

El rover Perseverance lleva un microchip con los datos de más de 11 millones de personas consigo. Luego de concluir exitosamente su llegada a Marte el 18 de febrero de 2021, la NASA lanzó una nueva convocatoria para que aquellos que quieran mandar su nombre al planeta rojo puedan hacerlo.

Los nombres recopilados serán grabados en microchips de silicio que cuentan con un gran espacio de almacenamiento. Fue tanto el entusiasmo presentado por parte de la NASA que incluyeron tres de estos microchips de silicio en el rover Perseverance. Se espera que dichos microchips sean llenados con la información de personas de todo el mundo.

¿Cómo enviar tu nombre a Marte?

La agencia espacial ha contemplado este nuevo registro para su próxima misión a Marte planeada para el año 2026. Registrarse es sumamente sencillo, quienes deseen hacerlo deberán dirigirse a la página Send Your Name To Mars.

Dentro del sitio web se puede visualizar el mensaje “¡Estamos aceptando reservaciones! Envía tu nombre a Marte en el próximo vuelo de la NASA al planeta rojo“. Debajo de este mensaje encontrarás los campos donde podrás registrarte con tu nombre, país, código postal y correo electrónico para asegurar una plaza para tu nombre en dicha misión.

Sin duda esta iniciativa de la NASA es material para la imaginación, pues pensar que es posible que una parte de cada uno de nosotros pueda viajar a Marte parece un sueño. Uno que sirve de material para revivir la ilusión de viajar al espacio. ¿Viajarás a Marte?.

Con información de Hola Telcel.