España | La madre de María León intervino para evitar que detuvieran a su hija

Este martes OKDIARIO Andalucía cuenta en exclusiva otro vergonzoso episodio protagonizado, de nuevo, por María León. En esta ocasión, tras vomitar en un taxi en aparente estado de embriaguez, se volvió enfrentar a agentes de la Policía Local, a quienes llamó «mongolos», y se fue sin pagar la carrera al taxista. Al no tener la documentación, fue su madre, Carmina Barrios, quien se acercó hasta el lugar para aportar el DNI de su hija y evitar que, como este pasado fin de semana, María León durmiera en los calabozos de la capital hispalense.

Este martes OKDIARIO Andalucía revela que apenas unas semanas María León tuvo otro vergonzoso episodio en las calles sevillanas, concretamente en la glorieta Cruceiro, junto a la avenida José Laguillo. Un taxista llamó al 092 manifestando que una clienta había vomitado en el taxi y que se quería ir sin pagar. Resultó ser María León, que volvió a enfrentarse a los agentes de la Policía Local, esta vez al grito de «mongolos».

Cuando los agentes llegaron, María León se encontraba en la acera de enfrente esperando para coger otro taxi. Según explicó el taxista afectado a los policías, la actriz, en posible estado de embriaguez, vomitó el coche durante el trayecto, por lo que éste procedió a explicarle que no podía seguir con la carrera porque tenía que limpiar el vehículo del vómito de León. Entonces, la actriz respondió que no iba a pagar y se marchó profiriendo toda clase de insultos.

Una vez los policías se acercaron a ella, la actriz les respondió con actitud chulesca: «¿Qué pasa? Sí. He sido yo. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo poner mala?». «Tú eres un mongolo», le espetó a un policía. En ese momento, y ante las graves faltas, los agentes procedieron a intentar identificarla, pero la actriz, de nuevo, se negó; igual que ha pasado este fin de semana y, también del mismo modo, comenzó a grabar con su móvil, momento en el que fue advertida de que tendría que tener cuidado con publicar las grabaciones. En este sentido, se le volvió a recordar que tendría que ser identificada porque iba a ser denunciada administrativamente. Entonces, María León se negó a identificarse.

Tras explicarle varias veces los agentes a la actriz que, al no identificarse, tendría que acompañarles a comisaría, ésta llamó a su madre, Carmina Barrios, que acercó hasta el lugar la documentación de María León para evitar males mayores. Sin embargo, tal y como relatan fuentes de la Policía Local a OKDIARIO Andalucía, María León se fue sin pagar la carrera y sin ser denunciada por el taxista, que prefirió no llegar a más por ser ella quien era.