España | la propuesta para reducir el impacto del consumo

Es innegable que la tecnología, o más bien, su uso no sostenible, tiene un impacto muy elevado sobre el medio ambiente. Cambiar de dispositivo móvil es algo muy habitual, y cada vez que lo hacemos estamos agotando un poco más nuestros recursos naturales. Sin embargo, tenemos de nuestra mano la posibilidad de paliar ese impacto y conseguir que cada acción realizada con la tecnología tenga una recompensa para todos. One Plus ha iniciado una colaboración que permite reducir ese impacto.

Cambia de móvil y reforesta un bosque

Para ello, One Plus, fabricante de dispositivos móviles, anunciado una colaboración con la organización de acción climática Ecologi. Para ello, se plantará un nuevo árbol en zonas forestales de cualquier parte del mundo cada vez con usuario entregue un teléfono de la marca. Ecologi cuenta con 37.000 miembros, entre los que se encuentran más de 15.000 empresas, Ecologi ha financiado la plantación de cerca de 50 millones de árboles en todo el mundo y ha reducido más de 2,2 millones de toneladas de CO2 a través de proyectos certificados de reducción de carbono.

Se obtiene un beneficio doble, ya no solo la plantación de ese árbol, sino un descuento en tres de sus modelos, el OnePlus 10T, el OnePlus Nord 2T y el OnePlus 10 Pro. Por parte de One Plus se confía en plantar varios miles de árboles a medida que los clientes vayan renovando sus dispositivos.

«En OnePlus somos conocidos por cuidar de nuestros usuarios como parte de nuestro espíritu comunitario. Al ofrecer a nuestros consumidores la posibilidad de ayudar al planeta cada vez que adquieren un nuevo dispositivo, les ayudamos a marcar una diferencia positiva para el planeta», declara Tuomas Lampen, director europeo de estrategia de OnePlus. «Al asociarnos con Ecologi como parte de un trabajo medioambiental más amplio, esperamos seguir reduciendo nuestro impacto en el mundo y convertirnos en una empresa más sostenible».

Por otro lado, Linda Adams, directora de Asociaciones de Ecologi, manifiesta que «aunque todavía queda trabajo por hacer en la industria de la tecnología de consumo, es estupendo ver que OnePlus está dando pasos importantes para reducir el impacto medioambiental de sus productos a través de su programa de intercambio, además de apoyar proyectos de reforestación. Dada su presencia mundial y su enorme base de clientes, esperamos que OnePlus pueda servir de ejemplo a otras empresas del sector, inspirándolas a unirse a la lucha colectiva contra el cambio climático».

Esta campaña está ya disponible en la página web del fabricante, y durante este mes, los clientes que cambien su antiguo teléfono One Plus por alguno de los modelos OnePlus 10T y el OnePlus 10 Pro, recibirán un extra adicional de 200 €. Una interesante propuesta que debe servirnos de reflexión y que pone su granito de arena a la hora de preservar nuestros entornos naturales.