Liliana Rodríguez habló de su pasado

La polémica actriz, Liliana Rodríguez Morillo, recientemente, reveló el sufrimiento personal que atravesaba en un momento de su vida. Durante una entrevista en el programa “Siéntese quien pueda”, la venezolana contó por primera vez el sufrimiento personal que la llevó a refugiarse en el alcohol.

“Me auto corté la yugular yo y me dije: ‘bueno, si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo, la falta soy yo, el defecto lo tengo yo, como mujer, como todo, y guao, me dediqué a beber, y si no me rescatan mi mamá y mi hija Galilea, que tuvo que vivir todo eso conmigo, las borracheras”, comentó Liliana Rodríguez.

Asimismo, la hija mayor de El Puma y Lila Morillo expresó: “Estaba jovencita, pero mi hija tuvo que crecer rápido. Manejé más de una vez bebida, y Dios me libró de cosas horrorosas: más de una vez me desperté con la cabeza dentro de la poceta, pidiéndole a Dios: ‘ya llegué al fondo, o me sacas o me muero”.

Igualmente, la criolla contó que el momento que la hizo reflexionar y retomar su vida se dio después de que intentó llamar al Puma y este le cortó la llamada: “Recuerdo que mi mamá entró y me dijo: ` ¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? Mi mundo también se cayó una vez, ¿acaso me viste alguna vez destruida o deshecha? ¿Qué te pasa, no te quieres; yo te quiero?”.

“En ese momento desperté y dijo: ‘okay, entendí y va a ser un proceso. Yo voy a empezar a sanar de adentro hacia afuera. Necesito hacerlo, necesito darle un buen ejemplo a mi hija, necesito ser una buena hija para mi madre ‘”, destacó Liliana.

Con información de Revista Ronda