México | Creel solicita a AMLO no generar falsos debates luego de que gobernadora de Aguascalientes solicitó apoyo de fuerzas armadas

El líder de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no generar falsos debates ni mal informar sobre el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército a estados, luego de que la gobernadora de Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez, solicitó el apoyo de las fuerzas armadas.

“Utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, pues es un grave error, otra vez estamos desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios y no trate de hacer ver ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores, con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población o a mi propio partido en contra de las fuerzas armadas”, puntualizó.

López Obrador, que en su conferencia matutina dio a conocer que la gobernadora Jiménez pidió el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército para seguridad pública, aun cuando los dirigentes y legisladores del PAN se oponen a ello.

Creel dijo que el debate no es el retiro de las fuerzas armadas para que regresen a sus cuarteles, sino que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución donde se señala que en marzo del 2024 deben dejar de participar en labores de seguridad publica.

Preciso que es por ello la negativa de su partido a extender hasta 2028 la participación militar en tareas de seguridad pública, pues ello significa prorrogar la inconstitucionalidad y poner en una situación vulnerable a las fuerzas armadas.

Sostuvo que, lejos de proteger al Ejército y la Marina, el planteamiento del presidente López Obrador los deja en una situación de vulnerabilidad por razones de inconstitucionalidad.

Asimismo, Santiago Creel reitero en su solicitud de audiencia con el Presidente de la República para exponerle su experiencia como secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox para reducir 30 por ciento los índices de violencia.

Dijo que hasta el momento no ha recibido alguna llamada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como lo instruyó López Obrador, pero aseguró que ya tuvo audiencia con otro funcionario del gabinete presidencial.

“Pues no he recibido ninguna llamada del secretario Gobernación a la fecha; ya le dio una instrucción, no le ha recibido, (pero) quiero decirle, no voy a anunciar con quién, pero que ya un integrante de su gabinete me dio una audiencia, finalmente, y voy a acudir a esa audiencia, no voy a decir con quién es, pero ya la tuve”, expresó el diputado federal del PAN.