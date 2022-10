Perú | Whisky peruano en base de maíz morado elegido el mejor del mundo

En el The worl’s best whiskey according to world spirits competition 2022, realizado en nueva york

El whisky peruano “Don Michael”, elaborado a base a del supermaíz morado INIA 601, variedad desarrollada por investigadores del INIA en Cajamarca, fue reconocido como “El mejor del mundo” en el certamen The Worl’s Best Whiskey According To World Spirits Competition 2022, que se desarrolló en New York, Estados Unidos.

Así lo informó el Gobierno Regional Cajamarca, que resaltó que «Don Michael” es un whisky 100 % de origen cajamarquino elaborado a base de la variedad de maíz morado INIA 601 desarrollada por la investigadora Alicia Medina.

El gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, destacó la premiación y reconocimiento del whisky “Don Michael”, y dijo que esta bebida alcohólica, comercialmente conocida como «Black Whiskey», destaca por sus propiedades y beneficiosos para la salud que ha conquistado los paladares del mundo.

El «Black Whiskey» ha puesto en alto el nombre del Perú siendo la más galardonada bebida de Sudamérica y compitiendo de esta manera con los mejores whiskys de todo el mundo, subrayó el Gobierno Regional de Cajamarca.

El maíz INIA 601 fue descubierto por Alicia Medina, investigadora del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Cajamarca. Este maíz es calificado como un súper alimento por su alto contenido de antocianina y antioxidantes que ayudan a prevenir diversos tipos de cáncer.

Su precio

El anunció de la premiación estuvo a cargo de la prestigiosa revista Forbes. Para alegría de todos los peruanos, el producto fue elegido como el mejor en todas las categorías, por encima de los escoceses e irlandeses.

Ante este premio obtenido, Brad Japhe, periodista especializado en bebidas espirituosas, dijo que este whisky peruano se vende actualmente a 55 dólares por botella, pero su precio podría dispararse en cualquier momento, por lo cual recomienda a los coleccionistas a tener uno en su vitrina.