¡Ardiente! Gigi Hadid estalla contra Kanye West y lo tacha de ‘bully’ y de ser un ‘chiste’

Kanye West credit:Bang Showbiz

Mientras Kanye West celebraba el desfile de moda de la novena temporada de su marca Yeezy en París a inicios de esta semana, muchos asistentes recurrieron a las redes sociales para expresar sus críticas sobre su última línea, entre ellas, a la editora colaboradora de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson.

Luego de que la periodista de moda compartiera su opinión respecto a la controvertida línea del ganador del Grammy, este respondió con su singular sentido del humor y crítica, compartiendo fotos de ella en su cuenta de Instagram, junto con un mensaje que ponía en entredicho su estilo, lo que llevó a la modelo Gigi Hadid a ingresar al chat en su defensa.

«Desearías tener un porcentaje de su intelecto», escribió la maniquí en una de las publicaciones del rapero. «No tienes idea, jaja… Si en realidad hay un punto en cualquiera de tus m*rdas. Ella podría ser la única persona que podría salvarte. ¿Como si el ‘honor’ de ser invitado a tu show evitara que alguien dé su opinión? Lol. Eres un bully y un chiste», añadió Gigi.

Más tarde, la también empresaria llevó la disputa a su propia historia de Instagram, criticando a Kanye por su «comportamiento de bully inmaduro» y advirtiendo de lo «peligroso» que puede ser darle constantemente una plataforma para dar a conocer sus controvertidas opiniones.

«Intenté con todas mis fuerzas no darle atención a ese hombre, pero intimidar públicamente a alguien que critica tu trabajo en tu plataforma masiva es otro nivel de ridiculez. Si no puedes soportarlo, no lo hagas. Si no puedes aceptar las críticas, especialmente las inteligentes, matizadas y amables que GKJ proporcionó [después] del programa de ayer, entonces no pongas tu trabajo a disposición del público», señaló la modelo.

«Es un comportamiento de bully inmaduro. Es un comportamiento que todos hemos permitido al seguir comprometiéndonos con este trabajo en aras de la vitalidad, el tráfico web, la mera curiosidad o lo que sea. Ya está bien. No es inteligente. No es interesante. No es matizable. Es peligroso», añadió Gigi.

La modelo describió a la escritora como «una de las voces más importantes de nuestra industria» y argumentó que Gabrielle podría «escolarizar a ese desgraciado en más aspectos de los que él sabe».

Gigi se pronunció después de que Kanye publicara una foto de Gabrielle en su cuenta de Instagram, en la que la periodista de moda llevaba una falda de rayas, una camiseta gráfica amarilla y una gabardina de pana combinada con botas marrones, un bolso azul de Balenciaga, gafas de sol y un collar grueso.

El creador de ‘Gold Digger’ arremetió contra Gabrielle en respuesta a sus críticas por el ‘White Lives Matter’ que estrenó en su desfile de Yeezy en París el lunes, cuestionando su gusto y estilo.

En la publicación, el rapero escribió: «Esta no es una persona de moda. Tú hablas de Ye yo hablo de ti. Pregúntale a Trevor Noah».

Pero Kanye no sólo criticó a Gabrielle, ya que también hizo referencia a la editora jefe de Vogue, Anna Wintour, al escribir en otro post: «SE QUE ANNA ATA ESTOS BOTONES».