Dólar paralelo abre la jornada de este #5Oct con alza de 0,62 %

Caracas.- El precio del dólar paralelo abrió la jornada de este miércoles, 5 de octubre, con un aumento de 0,62 %, razón por la cual el precio promedio de la divisa estadounidense para la compra y venta en el mercado cambiario no oficial se ubicó en 8,40 bolívares, según el marcador del portal Monitor Dólar Vzla.

La variación del dólar paralelo registrada fue de 0,62 bolívares, con relación al reporte de Monitor Dólar Vzla del pasado 4 de octubre, difundido en sus redes sociales Twitter e Instagram.

Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó sobre la cotización del tipo de cambio oficial la cual se ubicó en 8,19 bolívares, al cierre de las operaciones en las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

Redacción El PitazoVista_4

