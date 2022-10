Google lanza un router compatible con WiFi 6E

Google cuenta en su haber con una serie de dispositivos para expandir la conectividad en el hogar. Además de sus routers Google WiFi y Nest WiFi, la firma ha presentado recientemente el Google Nest WiFi Pro, trayendo por primera vez la compatibilidad con WiFi 6E a sus dispositivos.

Una conexión a través de los routers Nest WiFi Pro de Google permiten enlazar hasta 100 dispositivos por router a la red, tratándose de un gran avance de la compañía desde que presentó su modelo anterior en 2019. Bajo estas líneas te dejamos con la ficha técnica.

Conexión rápida y fácil encapsulada en un diseño minimalista

El Google Nest WiFi Pro cuenta con un diseño muy en la línea de lo que hemos ido viendo en sus dispositivos para el hogar. En color blanco y con un acabado curvo, todas las conexiones se encuentran en la parte trasera del dispositivo, para así ofrecer un aspecto minimalista y elegante.

El router es compatible para una configuración de red mallada, es por eso que también podemos optar a adquirirlo en un pack con dos de estos dispositivos. Sin embargo, si ya contabas con un Google WiFi o Nest WiFi, debes saber que este dispositivo no es retrocompatible con las versiones anteriores, por lo que no podrás conectar el Nest WiFi Pro por nodos si no son exactamente el mismo modelo. En este caso, todos los dispositivos Nest WiFi Pro podrán hacer de router, aunque en una configuración con varios nodos, solamente uno de ellos hará dicha función.

Una ventaja del Nest WiFi Pro es que también puede actuar como Hub compatible con Matter para construir un ecosistema inteligente en el hogar. Eso sí, habrá que esperar a que el estándar se acabe lanzando finalmente, algo que debería suceder en los próximos meses. Además, tal y como ocurría en los anteriores modelos, aquí también podemos configurar cualquier parámetro del router a través de la app de Google Home, como por ejemplo, configurar el control parental para los más pequeños de la casa, o desactivar la red WiFi por completo, entre otras cosas.

Desde la compañía aseguran que el router está configurado de serie para priorizar aquellos procesos que requieran de más tráfico de ancho de banda, como un streaming, una videollamada, etc. Además, la red se optimizará acorde a las bandas que se están utilizando en el momento y el tráfico de red de nuestro alrededor.

Como viene siendo habitual, también encontramos puertos Ethernet de 1 Gbps, ya sea para conectar nuestro equipo desde el cable de red, o para conectar todos los routers mediante esta conexión y depender menos de la inestabilidad ocasionada por la red inalámbrica.

A través de la compatibilidad con WiFi 6E y con el estándar AXE4200, el router es capaz de obtener velocidades combinadas de hasta 4,2 Gbps, con un array de antenas 2 x 2 para las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz. Además, según la compañía, un solo router puede cubrir una estancia de hasta 120 metros cuadrados. En el caso de que hagamos uso de una configuración de dos routers, el área se expande hasta los 240 metros cuadrados.