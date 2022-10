Margarita: Pacientes oncológicos denuncian falta de equipos y retraso en tratamientos (Videos)

Pacientes con padecimiento de cáncer que acuden a la Unidad de Oncología «Dr. Modesto González» aldeña al hospital Luis Ortega en Porlamar, se atrevieron a revelar las penurias que pasan y que aumentan su riesgo de vida.

Un grupo de afectados dio su testimonio, coincidiendo todos en el miedo a morir por no tener recursos para costear la enfermedad, ante las trabas que impone ser parte del programa público oncológico.

Evelio Hurtado, paciente oncológico, reclamó que desde hace 6 años está dañado el equipo de Radioterapia y no hay quien lo repare.

«Muchos pacientes que terminamos la quimioterapia debemos ir a otros Estados a hacer la radioterapia porque si no se pierde todo el tratamiento y el esfuerzo de la quimio, pero hay quienes no tienen recursos para ir a Maracay, a Caracas, a Cumaná y muchos se han muerto porque no pueden ir por la situación del país».

Por su parte, Johana Mejías, informó sobre la situación de medicamentos.

«La última vez que retiré me dijeron que debía esperar tres meses porque hicieron la solicitud pero están llegando personalizados para dos o una quimio nada más.

Muchos hemos fallado por no tener los recursos para solventar.

Es importante que nos escuchen y apoyen.Las consecuencias son nefastas si no cumplimos con el tratamiento nos da metástasis y no duramos ni un año, pero si tenemos quimio y radio hay más posibilidad de vida».

También Rosibel Malavé, paciente con cáncer de mama, detalló lo costoso de los medicamentos.

«Fui a una farmacia que llaman Guardianes de la Patria y pagué 5 mil bolívares que al cambio son 700 dólares y me lo debo poner cada 21 días’ imagínense cuanto debo tener para cumplir eso.

La resonancia y tomografía cuesta 300 o 400 dólares, cómo hace quién no tiene como yo que soy secretaria de un colegio.

Me toca de nuevo ahorita y no lo tengo asi que voy a fallar en el tratamiento por falta de plata».

Roilin Arias, recién operada de mamas, hizo un llamado al Presidente y el Ministerio de salud para que les apoye.

«Me toca hacer radioterapia en Cumaná y la cola es demasiado grande y no me han llamado.

Estoy tomando radio en pastillas pero no las consigo, debí parar el tratamiento porque no puedo costearlo me sale en 130 dólares. Pedimos que nos apoyen con esta causa porque de eso depende nuestra salud».