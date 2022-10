México | Julión Álvarez estuvo en la balacera de Andares, Jalisco

Luego de las especulaciones en redes sociales que apuntaban a que Julión Álvarez se encontraba durante la balacera producida en la zona de Andares, Jalisco, el cantante salió a declarar y confirmar que efectivamente se encontraba ahí.

De hecho, Julión Álvarez ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que sí estuvo en la zona de Andares de Zapopan, en Jalisco, el mismo día en que se registró la balacera que dejó tres víctimas.

A su vez, el cantante manifestó que “corrió el chisme de una balacera y que estábamos nosotros presentes“.

Al respecto, aclaró que ese día citó a personas para su show en Pachuca, a quienes recogió en el mencionado punto de Zapopan.

Pues que no iban tras Julión Alvarez… AMLO asegura que la balacera de ayer en Zapopan se debió a un intento de secuestro contra empresario dedicado a la compra-venta de vehículos. pic.twitter.com/LEaR1VZ7YQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 3, 2022

“Yo llego y me parqueo (estaciono) en el valet parking de la plaza. Le dije: ‘viejo, no me voy a bajar, nada más voy a esperar a dos personas y me muevo’”, contó.

A su vez, el artista manifestó su comprensión de que se corriera el rumor, porque lo vieron los trabajadores del valet parking, el personal de seguridad, entre otras personas.

No obstante, aclaró que una vez que se subieron a su vehículo las personas que iba a recoger, partió con rumbo al aeropuerto, momento en que se habría registrado el tiroteo.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:30 h del domingo, hechos que derivaron en la muerte de tres de seis personas lesionadas.