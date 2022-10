Perú | ¡Atención!, el viernes 7 de octubre será día no laborable por el Combate de Angamos

¿Aplica para el sector público y privado? El Gobierno dispuso que el viernes 7 de octubre sea día no laborable a nivel nacional, en el marco de las celebraciones por el Combate de Angamos.

Con el objetivo de incentivar el turismo interno en el país, el Gobierno ha declarado este viernes 7 de octubre como día no laborable. Esto para que los peruanos y peruanas puedan tener un fin de semana largo.

A través del Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se indicó que esta decisión se da en el marco de las actividades para conmemorar el Combate de Angamos (8 de octubre).

Asimismo, se informa que este día no laborable aplica tanto para el sector público como el privado; no obstante, en el caso de los que pertenecen a este último grupo, deberán llegar a un acuerdo con su empleador. De no realizarse, se deberá trabajar con normalidad.

Debes tener en cuenta que las horas dejadas de trabajar durante el 7 de octubre serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en todo caso se regirá bajo la decisión del titular.

Este martes 4 se estableció el Decreto Supremo 033-2022-PCM, que consiste en compensar el día 7 de octubre. Además, señala que deberá suceder en los diez días inmediatos, posteriores o en la fecha que se acuerde con el jefe de la entidad pública. Del mismo modo, esto se dará dependiendo de las necesidades que tenga la empresa, tras la falta de su personal.

“Tiene como objetivo promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, propiciando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada, y la generación del empleo”, señala el mandato que se encuentra publicado en el diario El Peruano.

¿Qué pasará con el sector privado?

Aquellos que trabajan en el sector privado también podrán acogerse al día no laborable, pero aquí tendrán que comunicarse con su empleador porque este sería el único que tomará la decisión final.

Los feriados se establecen por medio de una ley, mientras que los días no laborables son dictados por un Decreto Supremo emitido por el Ejecutivo.

Los feriados en Perú son días de descanso sin descuento para los trabajadores sin que vean reflejado una reducción en su remuneración. En caso ese día el trabajador labore de manera habitual, sin compensación de otro día de descanso, el empleador deberá abonar el triple de la remuneración diaria, según lo establecido en la normal. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es la entidad encargada de fiscalizar que los pagos se realicen de manera oportunidad evitando que se vulnere los derechos de los trabajadores.

En el caso de los días no laborables, que son dictados a través de un decreto supremo, son compensables que horas de trabajo en los 10 días posteriores previa coordinación con el jefe inmediato.

Los feriados que quedan hasta diciembre de este año son los siguientes:

Martes 1 de noviembre, jueves 8 de diciembre, viernes 9 de diciembre, y domingo 25 de diciembre

Para lo que resta del año, los trabajadores del sector público tendrán tres días más declarados como feriados no laborables:

Se trata del lunes 31 de octubre, lunes 26 de diciembre y viernes 30 de diciembre.