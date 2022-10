Perú | López Aliaga llama “corrupto y delincuente” a Vladimir Cerrón

Dice que Castillo ha destrozado el país y que debe ser destituido

Rafael López Aliaga, virtual ganador de la Alcaldía de Lima, replicó al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que este señalara que a la capital “le espera un gobierno nefasto, improvisado, represor, homofóbico y misógino”.

“Ambulantes, taxistas, pequeños empresarios, migrantes y provincianos de los conos, serán primeras víctimas”, apuntó el líder de Perú Libre en un tuit.

“[No] tiene cara para hablar este delincuente, corrupto. [Pero] lo que me gusta de Cerrón es que es directo. Yo también le digo directamente: ¿Qué haces libre? Nos has fregado poniendo a un burro corrupto de presidente (…) Este señor debe estar pudriéndose en la cárcel hace rato”, respondió López Aliaga.

Recordó que Cerrón financió la campaña presidencial de Pedro Castillo robándole al pueblo de Junín.

Indicó que pedirá una reunión con el titular del Parlamento, José Williams Zapata, para darle las leyes de que requiere la capital para su desarrollo.

“Voy a pedir una reunión con el presidente del Congreso, que es un héroe del Cenepa y Chavín de Huántar, quisiera visitarlo y darle las leyes que necesitamos para Lima. Lima es la única región que no es región”, aseveró.

CONTRA CASTILLO

Al ser consultado sobre si se reuniría con el mandatario Pedro Castillo, López Aliaga reiteró que no mantendría un encuentro con el jefe de Estado debido a las investigaciones que pesan en su contra y a los cuestionamientos que hay contra su gestión.

“Si todo el Perú sabe que este señor [Pedro Castillo] ha destrozado la economía, alguien que ha quitado la confianza, quita la inversión, si no hay inversión no hay consumo. Yo le pido la renuncia inmediata”, expresó.

“El señor Castillo me invitó a ser premier y yo dije ‘bueno me inmolaré, pero lo haré por el bien del Perú’ y le dije que sí podría ser pero yo pondría a la gente de ministros y me dijo ‘no pues’”, agregó.

UNIDAD

El líder de Renovación Popular también ofreció conformar un “gobierno de unidad” con sus principales rivales políticos, aunque sin la participación del presidente Pedro Castillo, aliado de Cerrón y su acérrimo opositor.

En las próximas horas, además, espera reunirse con el general retirado Daniel Urresti, candidato del partido derechista Podemos Perú, quien también le ofreció su colaboración. En la víspera lo hizo con George Forsyth, de Somos Perú.