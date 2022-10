Daniela Alvarado alborota las redes con una foto: ‘Primera vez que me exhibo’

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

La actriz dejó boquiabierto a más de uno con la foto publicada en su Instagram.

A través de su cuenta oficial, la reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado publico una foto tomada por su esposo el actor José Manuel Suárez cuando celebraban su aniversario de bodas. Si bien es sabido que Daniela se caracteriza por ser una mujer conservadora en sus redes sociales, en esta ocasión decidió salir de la rutina con una imagen dónde se mostraba sin nada de ropa.

Aún así cabe destacar que, en la foto no se ve nada nítido, pues fue tomada con un estilo más artístico y de hecho se ve movida. Asimismo la actriz dejó un mensaje dónde se cuestionaba sobre las normativas de Instagram, pues esta plataforma permite que muchos usuarios compartan contenido explícito pero tiende a dar de baja este tipo de publicaciones como la de Daniela.

«No entiendo, de verdad no entiendo como es que en esta misma plataforma vemos todos los días traseros, senos, imágenes de sexo y no las borran. Me he cansado de ver personas que utilizan ese tipo de imágenes como bandera, es su marca prácticamente, los vemos publicar fotos insinuantes en ropa interior o cubriéndose los senos y no les bajan la foto, tanto hombres y mujeres.» escribió.

Asimismo, Daniela recibió cientos de comentarios halagadores por parte de sus seguidores.

