Hilary Swank está embarazada de mellizos a sus 48 años

La actriz Hilary Swank, ganadora de dos premios Óscar, anunció en el programa matinal ‘Good Morning America’ que espera mellizos con su marido Philip Schneider, con quien se casó hace cuatro años. La intérprete está muy emocionada con su debut en la maternidad, aunque ha preferido no dar demasiados detalles sobre el proceso de gestación.

«Estoy muy feliz de poder compartirlo con vosotros y con Estados Unidos ahora mismo. Esto es algo que deseaba desde hacía mucho tiempo, ¡y por fin puedo decir que voy a ser madre! Y no solo de uno, sino de dos», ha revelado para, justo a continuación, ser felicitada en pleno directo por sus entrevistadores. «Es genial poder hablar de ello y compartirlo. ¡Estoy hablando de ello por primera vez!», se ha congratulado.

Eso sí, al recibir alguna que otra cuestión que pretendía ahondar en el asunto, la aclamada intérprete, de 48 años, se ha vuelto muy cautelosa, negándose por ejemplo a revelar cuándo saldrá de cuentas.

Hilary, quien contrajo matrimonio con su actual esposo en 2018, reconoció en una entrevista reciente que tenía un fuerte “instinto maternal”, aunque todavía no tuviera hijos. Asimismo, la artista aprovechó la ocasión para defender a aquellas mujeres que no podían o no querían ser madres, criticando a quienes aseguran que esas féminas son incompletas o, directamente, unas «fracasadas».

«A veces siento que, cuando las mujeres no pueden tener hijos o deciden no hacerlo, se las ve como carentes de instinto maternal. Y debemos tener una conversación sobre esto porque… He escuchado a muchas mujeres que cuentan: ‘Me han dicho que soy una fracasada’. O que se les pregunta: ‘¿No se supone que estamos aquí para procrear?’. Y hay diferentes maneras de procrear, hay diferentes tipos de madre y otras maneras de dar amor», sostenía.

Con información de Yahoo