Margarita recibe Torneo Internacional de Baloncesto Master

Margarita es la sede del Torneo Internacional de Baloncesto Master Venezuela 2022 Copa Elio Ramón Estrada Paredes, con la participación de 16 equipos de Venezuela y como invitado Marathon de Guatemala, que competirán en las categorías Master +50 y Master +60.

Los partidos se efectuarán en el Gimnasio Francisco Verde Rojas en La Asunción, municipio Arismendi y la cancha “Cruz Gregorio Aguilera” de El Salado, municipio Antolín del Campo. El evento congrega a grandes estrellas de ese deporte y que en su momento descollaron con sus clubes en la liga profesional o representando al país con la selección.

Entre ellos se encuentran Víctor David Díaz, David Díaz, Ramsés Ibarra, Cheíto Ramos, Almiro Coello, Howard Gerdel, Douglas Barinas, Pedro Scot, Carlos Villasmil, Hermis Peñaloza, Cruz Salcedo, entre otros.

El presidente del Iasdebne Janh Yánez y el comité organizador integrado por Luis Morles, Pedro Vásquez, Jorge Pérez, Nelson Guerrero y Oliver Osío, y el alcalde de Antolín del Campo David Caraballo se reunieron con los medios para ofrecer detalles del torneo que comienza este jueves 6 a las 11:00 de la mañana.

Son 12 equipos en Master +50 divididos en tres grupos. En el A: CNPB, Gran Cacique Express, Petroleros de Anzoátegui y Marathon Guatemala. En el B se encuentran Insulares de Margarita, Legendarios de Miranda, FVB, Hogar Canario Venezolano. Y en grupo C Maccabi Miranda, Aviadores de Aragua, Egresados UCV y Panteras del Táchira.

Las condiciones establecen que clasifican los dos primeros de cada grupo para cuartos de final y los dos mejores terceros. Los cuartos serán el domingo, las semis el lunes y la final el martes.

En Máster +60 compiten cuatro clubes: CNPB, Maccabi Miranda, Panteras del Táchira y Oxígeno Margarita, en una ronda todos contra todos. El primer lugar va a la final y el ganador entre el segundo y tercer puesto.

Para la jornada inicial en el Verde Rojas están previstos cinco partidos, iniciando a las 11:00 a.m. con el enfrentamiento entre Legendarios de Miranda y Hogar Canario Venezolano (+50) y cierra a las 6:00 p.m. Insulares de Margarita vs FVB (+50).

En la cancha de El Salado jugarán Panteras del Táchira vs. Oxígeno Margarita (+60), Petroleros de Anzoátegui vs. Marathon Guatemala (+50) y Panteras del Táchira vs. Egresados UCV (+50).

El presidente del Iasdebne, Janh Yánez a nombre del gobernador Morel Rodríguez destacó la disposición a colaborar con este tipo de eventos que impulsan el deporte y el turismo, por la movilización de personas que genera un torneo de este nivel.

“Estamos seguros que será un gran espectáculo, sobre todo cuando revisamos las plantillas con figuras del baloncesto nacional. Este es un estado de baloncesto, con la historia de Guaiqueríes de Margarita, y es un deporte que llevamos en el corazón”.

Reencuentro y turismo

Luis Morles explica que el proyecto nació en San Cristóbal, estado Táchira y la primera edición se realizó durante las Ferias de San Sebastián. Para darle continuidad analizaron cuál es la plaza más atractiva y surge Margarita por su potencial turístico, capacidad hotelera e instalaciones deportivas.

Esperan institucionalizar el torneo en la isla. Tenían 60 equipos invitados y lograron 12 en +50 y 4 en +60, una muestra del alcance que puede tener una competencia de este tipo en cuanto la movilización de jugadores y sus familiares.

Para Jorge Pérez el mensaje que quieren transmitir es que el baloncesto sigue y no deben parar, sino continuar la evolución. Aunque no es fácil mantener una buena condición física para jugar en un deporte de tanta exigencia y movilidad. “Hacemos lo que más nos gusta que es jugar baloncesto y no hay edad para ello”

Como actividad complementaria impartirán una clínica a niños de las escuelas deportivas, con revisión médica, consejos y orientaciones en su objetivo de formar y desarrollar el baloncesto menor en el país. Será el próximo sábado en la cancha de El Salado.

Prensa Iasdebne