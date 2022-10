‘Me gustaría caerle a golpes a la esposa de El Puma’

La actriz y cantante venezolana, Liliana Rodríguez Morillo reveló un duro momento familiar que sorprendió a sus fanáticos, esto en una reciente entrevista en el programa ‘’Siéntese quién pueda’’, de la cadena hispana de Univisión del cual también forma parte.

Así fue como en un punto de este encuentro en el cual abrió su corazón en diversos episodios de su vida, la venezolana no dudó en soltar unas cuantas verdades sobre la relación con su padre, el polémico José Luis Rodríguez ‘’El Puma’’.

Destaca un episodio cuando tenía planes de ir al hospital a ver a su padre, quien estaba delicado por su enfermedad de pulmón y se fue en contra de su esposa, Carolina Pérez: ‘’Cuando él estaba internado en el hospital, yo no sabía ni en dónde estaba y me llamaban productores a decirme: ‘ Está en tal piso, está en tal hospital, vete para allá’ y reclama tu derecho de verlo y yo en aquella histeria…’’, comentó primeramente.

‘’Mi mamá me aguantó porque si yo hubiese ido para allá y todos los paparazzi en frente, y me niegan la entrada, yo le decía a mi mamá: ‘’El Puma no fue quién nació de nuevo, fue Carolina porque le hubiese entrado a golpes, la hubiese arrastrado frente a todas las cámaras y le hubiera dado su merecido que desde hace años se lo merece y nadie se lo ha dado. Ella fue la que me aguantó (Lila Morillo)’’, se refirió a Carolina Pérez y su actitud ante la cirugía que pudo costarle la vida a su padre.

