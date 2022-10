Falta de mantenimiento e inversión acentúan la escasez del combustible en Venezuela

La falta de mantenimiento y de inversión en la industria petrolera desde hace al menos tres años, ha causado que se acentúe la intermitencia de la distribución de combustible en el país.

Según Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, en Venezuela sólo estaría funcionado una de las seis refinerías, y además la gasolina que se está trayendo desde Irán, no sería suficiente para cubrir el parque automotor venezolano.

“La escasez que se viene viendo se debe a la falta de inversión y de mantenimiento, en estos momentos sólo estaríamos produciendo un 15% del combustible que producíamos antes en la Refinería de Cardón, todas las refinerías están semiparalizadas, es por eso que estamos viendo colas en Lara, y esto es desastroso, porque el combustible que traen de Irán es solo unos pañitos de agua tibia, ya que antes nosotros producíamos en Paraguaná 240 mil barriles diarios”, dijo.

El sindicalista, recalcó que actualmente se estarían viendo colas en las estaciones de servicio porque no se esta cubriendo la demanda del parque automotor venezolano, siendo los estados que se encuentran al occidente del país los que se están viendo afectados.

Señaló que actualmente la única refinería que estaría trabajando y produciendo una cantidad significativa de barriles de petróleo, se trataría de la Refinería Cardón, la cual estaría produciendo aproximadamente unos 55 mil barriles diarios, y a su ves aseguró que la activación de la refinería “El Palito”, sería un espejismo, puesto a que la misma se encontraría parcialmente paralizada.

“La de El Palito está semiparalizada y Puerto La Cruz también, ese combustible que traen de Irán, no es suficiente, porque antes nosotros producíamos al rededor de 1.4 millones de barriles diarios. Aunque traigan 10 y 15 millones de barriles no abastece el parque automotor, porque es que esa cantidad debe producirse es diariamente, por eso es que vemos las colas”, dice.

Asimismo comenta que la intermitencia en la distribución del combustible por temporadas se ve porque han llegado los cargamentos de gasolina, pero al estar acabándose se prioriza la capital del país.

Esta intermitencia en el combustible se ha visto en el estado Lara desde hace algunos días, donde incluso en las estaciones de servicio dolarizadas los conductores están haciendo colas de al menos 25 minutos, según los consultados por LA PRENSA.

Mientras que en las estaciones de servicio subsidiadas el tiempo de espera es incierto, puesto que no a todas estaría llegando el combustible con regularidad.

Sin personal

El sindicalista también aseguró que para aumentar la producción, también se tendría que tomar muy en cuenta al personal calificado, ya que actualmente habrían muchas vacantes.

“Antes había inversión y teníamos al personal, pero en este momento no hay personal en las refinerías, no hay operadores que son los que destilan el combustible, en las refinerías ellos son los que mandan, porque son los que se encargan de destilar el crudo, se necesitan operadores de carrera y no de a la carrera”, denunció.

Vehículos presentan averías

Uno de los problemas a los que se han enfrentado los conductores actualmente con la gasolina, es que desconocen el octanaje de la misma y además hay casos en los que viene contaminada, lo que ha causado que presenten fallas en los motores de sus vehículos.

“El que lleguen vehículos con problemas generados por la gasolina es el pan de cada día, ya que a veces viene contaminada con agua o sucia, lo que crea que tengan problemas con los inyectores, el tanque, las bujías y que se les dañe la pila de la batería”, dijo Jonás Ortiz, que trabaja con inyectores.

Estas averías también son corroboradas por los conductores, Pastora de Parra, aseguró que en su caso prefiere echar gasolina en las estaciones premium, puesto que cada vez que surte en subsidiada el vehículo falla.

Con información de La Prensa de Lara