Horóscopo del 7 de octubre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 7 de octubre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

No te limites en el tema de los negocios, aprovecha todos tus talentos para darle la vuelta y así conseguir más ganancias. ¡Cuidado! No te creas todo lo que te dicen, acepta las criticas positivas y deja lo negativo a un lado. En el amor habrá personas que solo quieran apagar tu brillo, así que no les des entrada. Sigue trabajando con tu mente estratega eso te ha permitido cumplir con éxito todas tus obligaciones.

TAURO

Es momento de prestar atención y cuidar de tu cuerpo. Crea una rutina que te permita mantenerte saludable y respetar tus horas de sueño; no todo lo que brilla es oro, así que te no te dejes guiar por las ofertas engañosas que puedan afectar tus finanzas, seguro más adelante habrá más oportunidades que te beneficien. En el amor, es un buen momento para volver a creer y darle un verdadero significado a la relación, dejando a un lado las cosas secundarias que no son importantes y nublen tu juicio.

GÉMINIS

Los astros están contigo y te han mandado señales que tu pareja tiene dones que han hecho que transformen tu vida, tal vez no lo notes, pero trata de explorar y encontrar de qué forma han cambiado tu vida y se agradecido con ello. En la rutina, no tiene caso estresarse con cosas que te rebasan, solo adáptate a las circunstancias. En cuanto a tus finanzas se verán en desventajas, seguro llegarán menos ingresos, pero debes aprender a aceptar y vivir con ellos mientras la situación cambia. Se vienen nuevas mejoras.

CÁNCER

La felicidad será el sentimiento que debe predominar en tu vida, deja a un lado la apatía y enfócate en tu autocuidado. Además, despreocúpate y mejor ocúpate en cuidar tus finanzas, por ejemplo, pues las malas inversiones están a la orden del día, por lo que analiza bien antes de mover el dinero. Ya te había pasado y no es necesario cometer el mismo error dos veces; en el amor, no sigas generándote ideas inequívocas. Tu pareja te acepta tal cual eres, cuéntale ese sentir sobre tu relación anterior y seguro entenderá todo por lo que pasaste.

LEO

La confianza y el amor es algo que debes trabajar. Tal parece que nada es eterno en cuanto al amor, por lo que debes vivir al máximo cada momento con tu pareja y resolver todo aquello que les molesta. Es un buen momento para dejar de repetir errores del pasado e implementar nuevas técnicas que te permitan avanzar y dejar atrás el pasado. Cuidado con quien acudes con respecto a tu salud mental y trata de complementar este proceso sacando ideas negativas que te han dañado o conducido a repetir los mismos errores.

VIRGO

Es momento de poner a trabajar tu mente y hacer un ejercicio de introspección en compañía o sola, para encontrar las heridas que no te han permitido avanzar y así poder darle un cierre definitivo confrontándote con las personas, en caso de que se pueda; en el amor deja de pretender leer la mente de tu pareja y pensando que está alejado de ti. Recuerda respetar su espacio. En el trabajo ayudarás a tus superiores a solucionar un problema que se veía costoso, sin embargo, debes preguntarte ¿qué obtendrás a cambio? Ya es momento de valorar tus esfuerzos.

LIBRA

Presta atención a los síntomas que tu cuerpo te da, como en el caso de tus ojos, ya que existe una tendencia a que pueda verse afectados, acude con tu médico y revisa tu graduación en caso de usar gafas; el amor no es una lucha de poderes, es todo lo contrario así que revisa qué cosas están fallando y resuélvelas. Cuidado, tendrás una pérdida no muy grave, pero debes verlo como una señal y tomarle la debida importancia. Haz cambios importantes en temas de organización.

ESCORPIO

Las peleas en pareja son algo que se debe evitar a toda costa, una relación no se puede cimentar a base de discusiones pues de lo contrario solo hace que se fragemente más la relación; lo ideal es hablar para ver qué es lo que esta fallando y tratar de buscar una solución mediante el diálogo. Tus esfuerzos en la parte laboral se verán recompensados a través de una propuesta a la que debes dar el sí.

SAGITARIO

El dinero va y viene, por lo que Mhoni Vidente te dice que ese dinero es mejor que lo des por pérdido, tarde o temprano se te regresará de mejor manera gracias al plan que los astros tienen destinado para ti. Cuando das las cosas sin la necesidad de recibir algo a cambio, puede que se te regrese de la mejor forma; las cosas de manera desinteresada duran más.

CAPRICORNIO

Estas experimentando un cansacio del que debes tener claro que no se trata por la demanda de trabajo que estes haciendo, sino es una llamada de atención que te manda tu cuerpo para que estes al tanto de lo que te dice tu cuerpo; trata de darte un tiempo al aire libre y disfrutar del momento. En las relaciones siempre hay muchas tentaciones, pero el amor verdadero te ayudará a dejar pasar todo aquello que quiera arruinar la relación.

ACUARIO

Al igual que el resto de las personas tienes derecho a ser feliz, ten en mente que no todas las personas son iguales y no porque en el pasado alguien te hizo sentir mal te cierres a tener nuevas experiencias en las que tu corazón puede verse beneficiado. El ahora es lo único que importa, deja de darle vueltas al asunto y concentrate en lo que realmente vale la pena que tenga tu atención.

PISCIS

Un buen estado de salud depende de tus hábitos, recuerda que no todo es por arte de magia pues cada avance que tengas depende de tu constancia y disciplina; to es cuestión de que te decidas a seguir adelante y ver por tu bienestar. Vida solo hay una, y con ella la forma en que estás haciendo tu trabajo, este día pinta muy bien para replatarte si realmente tu vida profesional esta tomando el rumbo que deseas.