Javier Barden sobre nueva película: «Mis hijos serán los críticos más duros»

Javier Bardem da una vuelta de tuerca más a su recorrido cinematográfico con «Lilo, mi amigo el cocodrilo», una película familiar que se estrena el 21 de octubre, en la que en la que canta y baila y donde reconoce que ha tenido que «trabajar duro» para mantener el ritmo y ha pensado mucho en sus hijos.

El actor asegura, en una entrevista con EFE este jueves, que no se pensó dos veces aceptar el reto de participar en una película musical pero, comenta entre risas, que le da «vértigo pensar qué dirán mis hijos cuando la vean. Van a ser los críticos más duros».

Precisamente, ellos han sido una de las razones por las que aceptó. «Poder presentar mi trabajo en una pantalla, por primera vez, a mis hijos (de 11 y 9 años) para mi es importante, los tenía muy presentes».

«Me divertía pensando en la vergüenza ajena que van a sentir al verme y en que se van a morir de risa», dice. Bardem interpreta a Héctor P. Valenti, un mago fracasado, entusiasta, un «showman» en el escenario y en la vida, que gesticula sin parar.

La película está basada en la serie de libros de Bernard Waber, «Lyle, Lyle, Crocodile», y además de Bardem forman parte del reparto Constance Wu, Scoot McNairy y Winslow Fegley. El cantante Shawn Mendes, pone la voz musical al cocodrilo y es el encargado de la banda sonora junto a Benj Pasek y Justin Paul.

Cuenta la historia de la familia Primm, que se muda a Nueva York. A su hijo Josh le cuesta adaptarse a la ciudad hasta que su vida cambia cuando descubre que en el ático vive Lilo, un cocodrilo que no habla, pero canta.

Admirador de los actores de musical

Bardem ironiza sobre su trayectoria musical en el cine, donde ha cantado en «Huevos de oro» o en la más reciente «Ser los Ricardos» («Being the Ricardos»), nada que ver con su desarrollo vocal en «Lilo..».

Se confiesa gran admirador de los actores y actrices de musical y después de su participación en esta película reconoce que «mucho más».

«No sé cómo se puede cantar, bailar e interpretar en un escenario. En cine se corta, repites y luego lo pegan», advierte.

Ha estado ensayando durante meses, y explica que el día de rodar «era tanta la presión que salía a medias. Es lo que pasa cuando contratas a alguien que no sabe ni cantar ni bailar», comenta, a pesar de que ha habido veces que lo ha pasado «mal», lo ha disfrutado «mucho».

No ha sido consciente del cambio de registro que ha hecho al participar en este film. «Tampoco se cuál es mi registro, aunque cantar y bailar no lo he hecho mucho» pero una vez que tenía controladas las «piruetas, y podía manejar la canción junto a la coreografía, lo pasaba bien».

El cocodrilo es un personaje creado por ordenador, aunque en ocasiones al lado de Bardem había una persona con un esqueleto de cocodrilo. «Cuando no había nadie era divertido, era como crear tu amigo invisible, creí que iba a ser más problemático, pero me gustó».

También para el público adulto

Asegura que la calidad de las canciones y la historia también las puede disfrutar el público adulto, porque habla de amistad, de confiar en el otro, de dar una oportunidad sin prejuicios para que otra persona «se exprese aunque sea muy diferente a ti, seguro que nos acaba completando de alguna manera», señala el actor.

Dirigida por Will Speck y Josh Gordon, con guión de Will Davies, «Lilo, mi amigo el cocodrilo» es un clásico infantil desde su publicación hace más de 50 años y ambos directores se confiesan seguidores de sus libros desde que eran niños.

Ambos son «superfans» del trabajo de Bardem y señalan que a todos sus personajes les imprime «encanto y sentido del humor» por muy villanos que sean y eso es lo que querían ofrecer con Héctor P. Valenti, un mago en horas bajas. «Ha hecho un trabajo increíble».

El cantante Shawn Mendes estuvo en su objetivo desde el primer momento. «Es un virtuoso, muy dulce y encantador», cualidades, afirman, que tiene Lilo en el libro.

Bardem encadena este proyecto con otros vinculados al público infantil como «La Sirenita», en la que pone voz al rey «Tritón» o juvenil como «Dune», que actualmente rueda.

Películas musicales que le llegan sin buscar. «No he dicho: «¡Hola, quiero hacer musicales», aunque reconoce que en todos estos proyectos hay algo en común: «Me excita mucho la idea de compartir esto con mis hijos. Son un motor importantísimo en mis decisiones». EFE