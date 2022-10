Omar Enrique arremete contra Nacho por hablar de Venezuela

El cantante Omar Enrique arremetió contra sus colegas de oficio venezolanos por hablar de la realidad del país a otros artistas internacionales.

En una reciente rueda de prensa el «Príncipe del Merengue» dijo estar molesto con otros artistas venezolanos por su «poco sentido de pertenencia»

Alegó que «lo lógico es que si tú no eres de aquí te creas lo que te están diciendo, tú lo crees porque te lo está diciendo un carajo que es de allá, me entienden, entonces de verdad todos esos artistas que hablan paja de nuestro país, me dan lastima, este es un país maravilloso que lo tiene todo, en este momento lo tiene todo, que tuvimos una crisis, si la tuvimos, pero se ha ido levantando, todos tenemos que apoyar el progreso que ha tenido el país», reseña GossipVzla.

El cantante también explicó a los espectadores que los artistas que son venezolanos deberían hablarle bien a los colegas internacionales de nuestro país para que puedan volver a hacer conciertos. Por si fuera poco, también durante un parte de su mensaje se refirió al cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, a quien acusó de «hablar pura mierda» y contribuir poco al avance del entretenimiento en Venezuela.

Con información de GossipVzla.