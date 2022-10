¿Pago de los aguinaldos puede incidir en el aumento del dólar?

1473892

Caracas.- Los trabajadores de la Administración pública ya comenzaron a recibir el pago fraccionado de los aguinaldos, una medida que, para dos economistas venezolanos, significa un intento del gobierno de Nicolás Maduro de evitar que el precio del dólar se dispare y ocasione un aumento inflacionario como el que ya se registró en agosto.

Los economistas Manuel Sutherland y Jesús Palacios Chacín temen que el escenario de agosto se observe nuevamente con el pago de los aguinaldos a los trabajadores. Pues en agosto el gobierno oficialista se vio obligado a cancelar a los empleados públicos el bono vacacional, lo que ocasionó, por una parte, el alza del dólar.

En declaraciones a La Voz de América, Sutheland señaló que son millones de personas las que van a salir a comprar divisas por la debilidad de la moneda local y que esta situación tiende a elevar el tipo de cambio y, por lo tanto, los precios.

Así será el cronograma de pago de los aguinaldos en la Administración pública

Comentó que el problema no es pagar a los trabajadores, sino que el Estado no tiene cómo respaldar ese dinero y lo que hacen es “crearlo”. “El problema es cómo fabrica el dinero el gobierno para pagar ese bono. Si venden divisas en el mercado cambiario interno y sacan bolívares de la economía y los devuelven en pagos, no pasa nada. El asunto es que el gobierno expande la base monetaria (el dinero que circula en la calle, las cuentas y las transacciones comerciales)”, detalló a La Voz de América el también director del Centro de Formación Obrera.

Demanda de divisas

El profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús Palacios Chacín, considera que en octubre y diciembre se observarán nuevas presiones cambiarias debido a que se elevará el consumo por el pago de bonificaciones. Cree que con el pago fraccionado de los aguinaldos, el gobierno de Maduro busca prevenir el aumento del tipo de cambio y así procurar que las intervenciones al Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas sean más controladas.

Eso sí, Palacios Chacín señaló que el BCV debe estar preparado para inyectar las divisas al mercado cambiario, una vez que se incremente la demanda.

Pago de primera fracción de los aguinaldos: ¿Qué pueden comprar los empleados públicos?

Por su parte, Sutherland afirma que la solución es que el gobierno madurista pague a los trabajadores con dinero real y no inorgánico.

Pago fraccionado de aguinaldos

El coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, señaló en declaraciones al canal estatal VTV hace una semana, que los aguinaldos se depositarán en cuatro partes:

La primera, el miércoles 5 de octubre; la segunda, el 2 de noviembre; la tercera, el 30 de noviembre; y la última, en la segunda quincena de diciembre. En total, el Gobierno cancelará 120 días.

El sindicalista recomendó a los trabajadores dosificar los ingresos; que esta es la mejor manera de evitar el alza del dólar, pues recordó que en agosto el Estado soltó de “un solo golpe” 1.000 millones de dólares para pagar el bono vacacional a los educadores

Docentes inconformes con los aguinaldos

Uno de los primeros sectores de la Administración pública que comenzó a recibir el pago del primer mes de aguinaldos fue el de los docentes. Para los maestros el monto resultó insuficiente y no los ayuda a cubrir ni siquiera sus necesidades básicas.

«Realmente no estoy conforme. Mis aguinaldos son aproximadamente unos 100 dólares, eso se me va en comida y medicinas. Ya no es como en el pasado, que uno hacía múltiples cosas con el dinero que nos cancelaban», dijo a El Pitazo vía telefónica, Del Valle Reyes, docente jubilada con 25 años de servicio.

Redacción El PitazoEconomía

