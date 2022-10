Shakira presenta su nuevo sencillo: «No fue culpa tuya»

Luego de anunciar que se viene con todo con su próximo álbum, la cantante poco a poco va dejando pistas de sus canciones inspiradas en su expareja.

Este jueves Shakira hizo llorar a sus millones de seguidores al anunciar su nuevo sencillo sobre Piqué, así lo señalaron sus admiradores. Luego de que la cantante anunciara en su última entrevista que estaba muy inspirada trabajando en su nuevo álbum, poco a poco ha soltado pistas sobre sus próximas canciones.

El mes pasado Shakira rompió el silencio y por primera vez habló sobre su separación de Gerard Piqué y lo hizo con una extensa entrevista y una sesión de fotos donde luce espectacular. A la famosa revista de moda además reveló cómo se siente ella y lo mucho que le ha afectado la situación a sus hijos.

“Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros… Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones y sentía que revivía y salía fortalecida”, confesó Shakira.

Hace unas semanas Shakira se volvió viral luego de que salieran a la luz una imágenes en las que se le ve acompañada del cantante Ozuna. Más tarde se supo que el duo se encontraba trabajando en una nueva canción para la colombiana titulada “Monotonía”.

Después de eso no se volvió a saber algo del nuevo álbum de Shakira hasta hoy que sorprendió a sus seguidores con un video que mostraba la frase “No fue culpa tuya”. En solo pocos minutos la publicación de la cantante se llenó de likes y miles de comentarios que mostraban lo ansiosos que se encuentran por escuchar el nuevo sencillo.

“Fue culpa de Piqué”, “Déjalo de disculpar, sí fue culpa de él”, “Hay que agradecerle al innombrable por esta canción”, “Siento que esa frase no es para él, sino para ella misma”, escribieron sus seguidores, quienes además en distintas redes sociales compartieron memes llorando sobre la ahora famosa frase de Shakira.

Con información de Tiempox.