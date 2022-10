+ Comentado Trump: «Biden intercambió a los narcoterroristas, sobrinos del dictador»

Y señaló “debemos volver inmediatamente a la política de máxima presión sobre estos regímenes tan siniestros no hay otra opción”, cuestionó.

Redacción (ALN).- El expresidente de EEUU, Donald Trump, criticó la liberación de los sobrinos de Cilia Flores y las políticas del mandatario Joe Biden hacia Venezuela.

Durante la Conferencia de Liderazgo Hispano en Miami, Trump señaló que la administración Biden “ha abandonado a la gente de Cuba, Nicaragua, Venezuela” y ahora ha empoderado a Venezuela.

“Así que se ha empoderado a Venezuela de nuevo, me comprometí a no levantar las sanciones hasta que todos los presos políticos fueran liberados, las libertades de reunión y de expresión fueran respetadas, se legalizaran todos los partidos políticos y se programaran elecciones libres. Dije que no las iba a levantar”, señaló. “En cuanto entraron, levantaron todo”, dijo.

“Hace apenas unos días, Biden intercambió a los narcoterroristas, el sobrino del dictador venezolano Maduro por cinco ejecutivos petroleros acusados de corrupción, un acuerdo que podríamos haber hecho cuando quisiéramos cuando volvamos a tener el líder adecuado en la Casa Blanca”. Y señaló “debemos volver inmediatamente a la política de máxima presión sobre estos regímenes tan siniestros no hay otra opción”, cuestionó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este sábado la liberación de 7 estadounidenses que estaban presos en Venezuela, entre los que se incluyen 5 directivos de la empresa estadounidense Citgo, filial de la compañía estatal venezolana PDVSA.

«Estos individuos pronto se reunirán con sus familias y estarán en los brazos de sus seres queridos, que es donde deben estar», dijo Biden en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.