El Instituto Americano del Petróleo (API) y los Fabricantes estadounidenses de combustibles y productos petroquímicos (AFPM) alertaron que limitar la exportación de crudo en Estados Unidos podría elevar el costo de los combustibles.

«Prohibir o limitar la exportación de productos refinados podría disminuir los niveles de inventario, reducir la capacidad de refinación nacional, ocasionar el alza de los precios de los combustibles para el consumidor y alienar a los aliados de EEUU» advirtieron la API y el AFPM.

A través de una carta enviada a la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, los representantes de la industria petrolera norteamericana acusaron que las limitaciones también podrían desalentar las inversiones necesarias en toda la cadena de suministro, así como reducir la capacidad de refinación nacional.

We urge the admin. to speak clearly & with one voice to reject a refined product export ban or export restrictions, which could only further raise global & U.S. prices, roil energy markets, & deter needed investments across the U.S. energy supply chain. https://t.co/FmVtQm84GL

— American Petroleum Institute (@APIenergy) October 5, 2022