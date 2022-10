El centro de atención al cliente de Mi Banco confirmó que sus cuentas en divisas permiten la recepción de pagos a través de Zelle. El periodista Frank Monroy aseguró que se trata de un servicio seguro y legal que pueden aprovechar los venezolanos

